Kėdainių krašto miškuose – neeilinis svečias: kameros užfiksavo mešką

Tai, pasirodo, nėra pirmas atvejis, kai šis gyvūnas pastebimas Kėdainių krašte, tačiau specialistas ramina – meška čia greičiausiai tik praeivė.
Pastebėta Gudžiūnų seniūnijoje
Pasak L. Stanevičiaus, meška buvo užfiksuota medžiotojo Daliaus Zaukevičiaus vaizdo stebėjimo kameromis Gudžiūnų seniūnijoje, Serbentynės miške. Vieta, kurioje pasirodė stambusis plėšrūnas, nėra didelis miškų masyvas – giraitės plotas siekia apie 200 hektarų. Būtent tai leidžia daryti prielaidą, kad žvėris čia ilgai neužsibus.
Į Lietuvą pasisvečiuoti užsuko dar viena meška: užfiksavo lepečkojės pramogas
„Matyti, kad ji yra praeinanti. Tas miškas nedidelis, apie 200 hektarų, tad jame ji tikrai neapsigyvens. Meškos mėgsta didelius, mišrius miškų masyvus, o čia ji tiesiog užsuko keliaudama savo maršrutu“, – teigė draugijos pirmininkas.
Svarbu stebėti populiaciją
Nors meškos Lietuvoje vis dar laikomos retenybe, pastaraisiais metais jų pastebima vis dažniau. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) netgi sudarė specialų žemėlapį, kuriame fiksuojami visi pranešimai apie šiuos gyvūnus.
„Mums ši informacija labai svarbi, nes norime susivesti duomenis, kiek iš viso tų meškų turime respublikoje. Toks užfiksavimas padeda sekti jų migracijos kelius“, – sakė L. Stanevičius.
Susiję straipsniai
Nors iš nuotraukos nustatyti tikslų gyvūno amžių ar lytį sudėtinga, medžiotojas spėja, kad tai galėtų būti jaunas, iki penkerių metų amžiaus žvėris.
Ne pirmas kartas Kėdainių krašte
Tai ne pirmas atvejis, kai Kėdainių rajone pastebimos meškos. Prieš metus panašus įvykis buvo užfiksuotas Truskavos seniūnijoje. Tuomet mešką medžioklės metu pastebėjo LMŽD pirmininkas Virginijus Kantauskas. L. Stanevičiaus teigimu, nors tuomet kai kas abejojo matytu vaizdu dėl tamsaus paros meto, vis dėlto panašu, kad medžiotojo patyrusios akys jo neapgavo, o dabartinės nuotraukos išsklaido bet kokias abejones – meškos į Kėdainių rajoną užsuka.
Patarimai gyventojams: venkite kontakto
Nors meškos paprastai nėra agresyvios ir žmogaus vengia, L. Stanevičius ragina gyventojus, ypač medžiotojus ar tuos, kurie miškuose lankosi tamsiuoju paros metu, išlikti budrius.
„Reikėtų žinoti, kad jau ir mūsų miškuose toks žvėris gali pasitaikyti. Ypač medžiotojai, kurie vaikšto toli nuo automobilių naktį, turėtų būti atsargūs. Susidūrimo ar artimo kontakto reikėtų vengti – tai laukinis gyvūnas, ir niekada nežinai, kas jo galvoje“, – įspėjo specialistas.
Ir jei medžiotojai, kurie daug laiko leidžia miškuose, susidūrę su meška veikiausiai taip smarkiai nesutriktų, eiliniam žmogui toks susidūrimas gali sukelti nemenką galvos skausmą – ką gi daryti savo kelyje sutikus mešką?
„Suprantama, kad būtų labai įdomu, bet tikrai nereikėtų eiti artyn ir žiūrėti.
Geriausia, ką galima padaryti tokioje situacijoje, tai lėtai atsitraukti.
Nebėgti, nes jei bėgsite, gali ir imti vytis. Netriukšmauti, o ramiai pasišalinti iš teritorijos ir netrukdyti gyvūno.
Meška, jei pamatytų žmogų, greičiausiai smalsiai stebėtų jį. Bet, kaip sakiau, kol nejaustų grėsmės, nieko veikiausiai daugiau ir nedarytų“, – sako L. Stanevičius.