Poilsiautojai Kunigiškių paplūdimyje išvydo klaikų vaizdą: sukėlė tarnybas ant kojų

Apie radinį portalui pranešė VE.lt skaitytojas. Pasak jo, gyvūnas gulėjo pajūrio ruože tarp „Floros simfonijos“ ir „Degu Beach Bar“.
Kol kas nėra aišku, kiek laiko gyvūnas galėjo gulėti pakrantėje ir dėl kokių priežasčių jis nugaišo.
Tokie atvejai Lietuvos pajūryje nėra itin dažni, tačiau būna, kad į krantą kartais išmetami nusilpę ar žuvę jūrų gyvūnai.
Susiję straipsniai
Gyventojai ir poilsiautojai raginami prie rastų laukinių gyvūnų nesiartinti, jų neliesti bei apie tokius radinius informuoti atsakingas tarnybas.
KunigiškėsPaplūdimysBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių