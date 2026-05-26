„Rudasis lokys Turmanto miestelyje (Zarasų r.). Šiandien (05–26) į Turmantą užklydo rudasis lokys. Jei pamatei laukinį gyvūną gyvenvietėje – svarbiausia išlikti ramiems ir elgtis atsakingai“, – feisbuko paskyroje įspėjo medžiotojas.
Rudasis lokys – retas, tačiau pavojingas svečias
– Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą.
– Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.
– Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.
– Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems.
– Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.
– Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.