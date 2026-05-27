Netikėtas svečias Kaune: gyventojai pranešė apie bėgiojantį briedį

2026 m. gegužės 27 d. 20:43
Į naujienų portalą kreipėsi skaitytojas, pranešęs apie Kaune, Aukštuosiuose Šančiuose, pastebėtą briedį.
Pasak gyventojo, laukinis gyvūnas trečiadienio vakarą, apie 18.50 val., bėgiojo Ašmenos 1-osios gatvės apylinkėse.
Gyventojų prašoma būti atsargiems, nesiartinti prie gyvūno, jo nebaidyti ir nemėginti vytis.
Pastebėjus briedį važiuojamojoje kelio dalyje, vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir laikytis saugaus atstumo.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, paaiškėjo, kad 18.17 val. buvo gautas pranešimas apie pavojų eismui Verkių g. 48.
Policijos duomenimis, į nurodytą vietą nuvykę pareigūnai briedžio nepastebėjo.
Apie laukinį gyvūną mieste gyventojai gali pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
