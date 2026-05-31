Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta įleisti lankytojus

„Nuspręsta uždrausti lankytojų patekimą, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę ir lankytojų saugumą. Kadangi pažeidimai iki šiol nėra pašalinti, gyventojų prašome neplanuoti apsilankymų Klaipėdos zoologijos sode“, – nurodo AAD.
Aplinkosaugininkai pažymi, kad draudimas įleisti lankytojus anksčiau nustatyto termino galės būti panaikintas, jei zoologijos sodo administracija pašalins anksčiau fiksuotus pažeidimus.
Sprendimas stabdyti zoologijos sodo veiklą iki tol, kol bus ištaisyti pažeidimai, galioja nuo 2025 metų vasaros – po to, kai liepos 2 d. atlikto neplaninio Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimo metu paaiškėjo, kad, nepaisant ankstesnių įspėjimų, minėtoji įstaiga nurodymų nevykdė.
Susiję straipsniai
„Atsižvelgus į šių metų liepos 2 d. atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytus esminius pažeidimus: kai kurie gyvūnai buvo laikomi neteisėtai (neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų), dalis gyvūnų laikyti sąlygose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų, laikomiems gyvūnams nebuvo užtikrinta veterinarinė priežiūra, tinkamas maitinimas, girdymas ir kt., buvo priimtas sprendimas paimti laukinius gyvūnus iš Klaipėdos zoologijos sodo“, – anksčiau skelbė AAD.
Tuomet AAD pareigūnai kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos specialistais iš zoologijos sodo paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių.
Pernai pradėta administracinė teisena
Pernai vasarą, po to kai Klaipėdos zoologijos sodas tęsė veiklą tebegaliojant draudimams įleisti lankytojus, buvo pradėta administracinė teisena. Šį sprendimą įstaiga apskundė.
„Klaipėdos zoologijos sodas nepaisė priimto sprendimo neįleisti lankytojų, todėl pradėta administracinė teisena dėl šio sprendimo nevykdymo. Klaipėdos apylinkės teismas priėmė sprendimą skirti nuobaudą Klaipėdos zoologijos sodui už teisėtų aplinkos apsaugos pareigūnų reikalavimų nevykdymą, t. y. lankytojų įleidimo draudimą. Šis sprendimas yra apskųstas“, – nurodė departamentas.
Be to, kaip skelbta, šių metų kovo mėnesį iš Klaipėdos zoologijos sodo į LSMU Laukinių gyvūnų globos centrą buvo perkeltos dvi japoninės makakos.
Gyvūnai buvo paimti nustačius žiaurų elgesį su jais ir gavus teismo nutartį, pranešė AAD.
Departamento teigimu, japoninėms makakoms nebuvo užtikrintas pakankamas vidaus patalpų plotas. Be to, primatams nebuvo įrengti krepšiai ar būdos, skirtos pasislėpti, bei neužtikrinti minimalios temperatūros reikalavimai.
Juridinio asmens vadovui pradėta administracinė teisena. Už laukinių gyvūnų laikymą pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gresia bauda nuo 90 iki 1,8 tūkst. eurų, už žiaurų elgesį su gyvūnais gresia bauda nuo 150 iki 2 tūkst. eurų.
Klaipėdos zoologijos sodasaplinkos apsaugaGyvūnai
Rodyti daugiau žymių