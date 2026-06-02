Baltijos jūros pakrantėje – klaikus vaizdas: tragiška lemtis ištiko ne jį vieną

2026 m. birželio 2 d. 10:32
Darius Čiužauskas
Pastaruoju metu pajūryje vis dažniau randami Baltijos jūros į krantą išmesti negyvi įvairiausio amžiaus ruoniai.
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba uostininkų pranešimo sulaukė pirmadienio (birželio 1 d.) rytą.
Apie 8.34 val. ugniagesiai gelbėtojai paprašyti atvykti į uostamiesčio Melnragę – Vėtros gatvę.
Jų pagalbos prireikė ant Klaipėdos jūrų uosto vartų Šiaurinio molo.

Uosto atstovas informavo, kad jūra ant molo akmenų išmetė negyvo didžiulio ruonio kūną.
Uostininkai paprašė pagalbos jį nukeliant. Atvykus į vietą, ant Šiaurinio molo akmenų gulėjo apie 150 kilogramų sveriančio didžiulio ruonio kūnas. Jis įkeltas į tinklą ir nuleistas nuo akmenų į jūrą.
Du hidrokostiumius vilkintys narai vandeniu partempė ruonį į krantą.
Netrukus prie jūros vaikščioję žmonės pranešė, kad pamatė dar vieną į krantą išmestą negyvą ruonį.
Jis buvo kur kas mažesnis ir svėrė apie 50 kilogramų.
Negyvus gyvūnus paėmė gyvūnų prieglaudos „Būk mano draugas“ darbuotojai.
