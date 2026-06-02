GamtaFauna

Japonijoje – lokio išpuolis: nukentėjo keturi žmonės, vienas jų – sunkiai

2026 m. birželio 2 d. 14:16
Japonijoje atklydęs lokys sužalojo keturis žmones. Pasak žiniasklaidos, pradžioje gyvūnas įžengė į automobilių dalių gamyklą Fukušimos mieste šalies šiaurėje ir apkandžiojo du darbuotojus. Gretimai esančio fabriko teritorijoje bei gyvenamajame regione buvo sužaloti dar du žmonės.
Daugiau nuotraukų (14)
Viena aukų sužeista sunkiai, kitos trys lengvai, pranešė laikraštis „Yomiuri Shimbun“.
Pernai Japonijoje meškos mirtinai sudraskė 13 žmonių – tai „rekordas“. Nuo 2025 balandžio iki šių metų kovo pabaigos visoje šalyje daugiau kaip 50 tūkst. kartų pranešta apie pastebėtus lokius – daugiau nei dvigubai daugiau nei per ligšiolinius rekordinius 2023 metus.
Ekspertai augančius skaičius aiškina greitai didėjančia lokių populiacija ir spartėjančiu kaimo vietovių tuštėjimu Japonijoje. Pernai šalies miškuose, be to, buvo mažai gilių, todėl lokiai leidosi ieškoti maisto kitur. Jau yra buvę atvejų, kai jie brovėsi į prekybos centrus ir bastėsi netoli mokyklų.
Susiję straipsniai
Sukrėtimas Lenkijoje: lokys mirtinai sudraskė 58 metų moterį

Sukrėtimas Lenkijoje: lokys mirtinai sudraskė 58 metų moterį

Vilniaus pakraštyje – vėl rudasis lokys: specialistai primena, kaip elgtis

Vilniaus pakraštyje – vėl rudasis lokys: specialistai primena, kaip elgtis

Kaimyninėje Lenkijoje – dar vienas susidūrimas su lokiu: „Jis mane puolė“

Kaimyninėje Lenkijoje – dar vienas susidūrimas su lokiu: „Jis mane puolė“

Japonijoje gyvena dvi lokių rūšys: himalajinis lokys bei didesnis rudasis lokys. Rudieji lokiai gali sverti pusę tonos ir bėgti greičiau už žmones. Kiekvienais metais nušaunama tūkstančiai gyvūnų. Be medžiotojų į paveiktas teritorijas pastaruoju metu siunčiami ir policininkai bei kareiviai, kad padėtų medžioti lokius.
 
JaponijaFukušimalokys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.