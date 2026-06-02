Japonijoje – lokio išpuolis: nukentėjo keturi žmonės, vienas jų – sunkiai

Viena aukų sužeista sunkiai, kitos trys lengvai, pranešė laikraštis „Yomiuri Shimbun“.
Pernai Japonijoje meškos mirtinai sudraskė 13 žmonių – tai „rekordas“. Nuo 2025 balandžio iki šių metų kovo pabaigos visoje šalyje daugiau kaip 50 tūkst. kartų pranešta apie pastebėtus lokius – daugiau nei dvigubai daugiau nei per ligšiolinius rekordinius 2023 metus.
Ekspertai augančius skaičius aiškina greitai didėjančia lokių populiacija ir spartėjančiu kaimo vietovių tuštėjimu Japonijoje. Pernai šalies miškuose, be to, buvo mažai gilių, todėl lokiai leidosi ieškoti maisto kitur. Jau yra buvę atvejų, kai jie brovėsi į prekybos centrus ir bastėsi netoli mokyklų.
Japonijoje gyvena dvi lokių rūšys: himalajinis lokys bei didesnis rudasis lokys. Rudieji lokiai gali sverti pusę tonos ir bėgti greičiau už žmones. Kiekvienais metais nušaunama tūkstančiai gyvūnų. Be medžiotojų į paveiktas teritorijas pastaruoju metu siunčiami ir policininkai bei kareiviai, kad padėtų medžioti lokius.