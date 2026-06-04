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Daugiabučio kieme – netikėtas svečias: užfiksuotas lakstantis briedis

2026 m. birželio 4 d. 10:29
Ketvirtadienio rytą su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekė skaitytoja, nufilmavusi daugiabučio namo kieme lakstantį laukinį gyvūną. Panašu, jog tai – briedis.
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Moters teigimu, vaizdo įrašas fiksuotas birželio 4 d. apie 9 val. „Pramonės prosp. tarp daugiabučių... Vargšas gyvūnas... Kertami miškai, vis daugiau gyvūnų blaškosi miestuose...“, – rašė moteris.
Pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip laukinis gyvūnas perbėga kelią, pro medžius įbėga į vaikų žaidimų aikštelę ir ją prabėgęs toliau skuodžia automobilių stovėjimo aikštele ir tolyn.
Dėl šios situacijos naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.
Atstovės teigimu, apie laukinį gyvūną mieste pranešimų kol kas negauta. Tai – jau antras toks incidentas pastaruoju metu, nes mieste lakstantį briedį kauniečiai fiksavo ir praeitą savaitę, gegužės 27-osios vakarą.
Tuomet jaunas laukinis gyvūnas lakstė Aukštuosiuose Šančiuose.
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Primename, kad pastebėjus laukinį gyvūną gyventojų prašoma būti atsargiems, prie jo nesiartinti, nebaidyti ir nemėginti vytis. Pastebėjus briedį važiuojamojoje kelio dalyje, vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir laikytis saugaus atstumo. Apie laukinį gyvūną mieste gyventojai gali pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
Kaunasbriedis

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