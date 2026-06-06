Trečias siaubingas išpuolis per tris savaites: 35-erių vyrą Australijoje pražudė ryklys

Vyras buvo ištrauktas į krantą, jam teikta pagalba, tačiau jis neišgyveno.
Institucijų duomenimis, netoli salos buvo pastebėtas 4,50 m ilgio ryklys.
Tai trečioji mirtina ryklio ataka Australijoje per tris savaites. Gegužės 24 d. prie Didžiojo barjerinio rifo žuvo 39 metų vyras, o dešimt dienų prieš tai plėšrūnas prie vienos salos netoli Perto pražudė 38 metų vyrą.
Gyvūnų apsaugos grupių duomenimis, Australijoje kasmet užregistruojama apie 20 ryklių užpuolimų, tačiau dauguma jų nesibaigia mirtimi.