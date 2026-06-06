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Trečias siaubingas išpuolis per tris savaites: 35-erių vyrą Australijoje pražudė ryklys

2026 m. birželio 6 d. 11:46
Australijoje šeštadienį ryklys mirtinai sužalojo žmogų. Incidentas įvyko prie Vakarų Australijos valstijos krantų. 35-erių vyras buvo užpultas anksti ryte, kai su šeima žvejojo harpūnu netoli Mikelmaso salos į pietus nuo Perto, pranešė policija, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
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Vyras buvo ištrauktas į krantą, jam teikta pagalba, tačiau jis neišgyveno.
Institucijų duomenimis, netoli salos buvo pastebėtas 4,50 m ilgio ryklys.
Tai trečioji mirtina ryklio ataka Australijoje per tris savaites. Gegužės 24 d. prie Didžiojo barjerinio rifo žuvo 39 metų vyras, o dešimt dienų prieš tai plėšrūnas prie vienos salos netoli Perto pražudė 38 metų vyrą.
Gyvūnų apsaugos grupių duomenimis, Australijoje kasmet užregistruojama apie 20 ryklių užpuolimų, tačiau dauguma jų nesibaigia mirtimi.
ryklysAustralija

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