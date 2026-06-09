„Dar viena meškos viešnagė! Žaslių medžioklės ploto vienete užfiksuota meška. Dėkojame Kaišiadorių medžiotojų draugijos pirmininkui Viliui Karpavičiui už pasidalintą vaizdo įrašą.
Kiekvienas toks stebėjimas yra vertingas, nes padeda geriau suprasti meškų judėjimą Lietuvoje ir kaupti informaciją apie šių įspūdingų gyvūnų paplitimą mūsų šalyje.
Visas užfiksuotas meškų buvimo vietas galite rasti specialiame žemėlapyje www.meskos.lt, kur kaupiami gyventojų, medžiotojų ir gamtos stebėtojų pranešimai apie pastebėtas meškas.
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Jeigu ir jūs užfiksavote mešką ar jos pėdsakus, kviečiame pasidalinti informacija ir prisidėti prie šio unikalaus projekto siunčiant medžiagą el. paštu lietuvosmzd@yahoo.com
Kuo daugiau žinosime apie meškų buvimo vietas, tuo geriau galėsime prisidėti prie jų stebėsenos ir apsaugos“, – rašoma minėtoje paskyroje feisbuke.
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Rudasis lokys – retas, tačiau pavojingas svečias
Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą. Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.
Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.
Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems. Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.
Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.