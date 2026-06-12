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Rudenį pirkusi krapus aptiko vikšrą – nustebsite, ką iš jo gavo pavasarį

2026 m. birželio 12 d. 11:28
Lrytas.lt
​Ne vienas, pirkiniuose radęs papildomą „gyventoją“, juo atsikratytų. Visgi rudenį pirktame krapų ryšulėlyje rastą vikšrą Rūta Lapajeva nusprendė išsaugoti.
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„Rudeniop pirkau ryšulį krapų, kuriame radau gražuolį vikšrą. Kelias dienas intensyviai maitinosi, virto lėliuke, žiemojo balkone stiklainyje, kartoninėje dėžutėje. Ir šiandien... paleidom į laisvę“, – dalijosi moteris.
O išaugo iš jo – įspūdingo grožio drugelis. Tai – machaonas (lot. Papilio machaon), patvirtino Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologas dr. Vytautas Tamutis.
Tai – Lietuvoje saugoma ir į Raudonąją knygą įrašyta rūšis.
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„Vikšrai maitinasi ant salierinių augalų, tame tarpe krapų, morkų ir kmynų. Šalyje nėra reta, dažnesnė pietrytinėje dalyje. Per vasarą užauga dvi kartos. Suaugę drugiai linkę migruoti, todėl gali būti stebimi įvairiose buveinėse“, – pridūrė entomologas.
Lietuvos raudonojoje knygoje rašoma, kad machaonas yra viena didžiausių Lietuvoje aptinkamų dieninių drugių rūšių.
Machaono drugelis. <br>R. Lapajevos nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
Machaono drugelis. 
R. Lapajevos nuotr.
Drugio sparnai yra ryškiai geltoni su juodomis gyslomis ir juostomis, o užpakaliniai sparnai turi būdingas „uodegėles“. Šio sparno juodoje juostoje matomos kelios mėlynos ir oranžinė dėmė.
Lytinis dimorfizmas tarp patinų ir patelių yra nedidelis – patelės kiek stambesnės.
drugelisvikšrasTado Ivanausko zoologijos muziejus

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