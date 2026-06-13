Ryklys Sidnėjuje sunkiai sužalojo moterį: jos gyvybei gresia pavojus

Žmonės, taip pat buvę Coogee paplūdimyje, padėjo moterį ištraukti iš vandens ir suteikė jai pirmąją pagalbą. Plaukikei sunkiai sužalotos rankos ir kojos, ji sraigtasparniu nugabenta į ligoninę.
Institucijos uždarė paplūdimį, kuriame įvyko nelaimė, ir besiribojančius paplūdimius.
Pasak transliuotojo ABC, ryklys moterį užpuolė visai netoli kranto. Auka yra 35 metų amžiaus. ABC reporteris tuo pat metu su savo vaikais maudėsi jūroje.
„Vandenyje plaukiojo daug žmonių, kai staiga išgirdome tikrai sukrečiantį riksmą“, – pasakojo jis. Netrukus po to pasigirdo apie ryklių pavojų skelbiantis signalas.
ryklysSidnėjusAustralija
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