Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas.
Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisėjusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlyginus žalos už padarytus nusikaltimus ar žalos gamtai.
Pasak L. Jonausko, įstatymo pataisomis siekiama paskatinti skolininkus vykdyti teismo sprendimus ir greičiau atsiskaityti su vaikais, nukentėjusiais asmenimis bei valstybe.
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„Valstybė neturėtų suteikti papildomų privilegijų tiems, kurie nevykdo savo pareigų. Jei žmogus nemoka alimentų savo vaikui ar vengia atlyginti padarytą žalą, jis neturėtų naudotis ir valstybės suteikiamomis teisėmis žvejoti ar medžioti“, – Eltai iniciatyvą komentavo L. Jonauskas.
„Tai nėra draudimas visam laikui. Vos tik žmogus įvykdys savo prievoles, teisė žvejoti jam būtų grąžinama“, – teigė jis.
Beje, įregistruotas Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisų projektas yra susijęs su Seime jau svarstoma iniciatyva, kuria siekiama vaikus išlaikyti vengiantiems tėvams uždrausti vairuoti automobilius ir laivus, medžioti, įsigyti ir turėti medžioklei skirtus ginklus, įsigyti žvejo mėgėjo bilietą.
Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, svarstęs tokius Seimo nario Dariaus Razmislevičiaus inicijuotus įstatymų pakeitimus, pritarė L. Jonausko siūlymui taikyti apribojimus ir nevykdantiems teismų sprendimų dėl žalos atlyginimo, ne tik draudžiant jiems įsigyti ir turėti ginklus, bet ir atimant teisę į medžioklę.
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ELTA primena, kad Seimas pradėjo svarstyti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriais siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemones.
Jei Seimas pritartų šiai socialdemokrato D. Razmislevičiaus iniciatyvai, tėvams, kurie nemoka savo vaikams alimentų, grėstų ne tik netekti vairuotojo pažymėjimo, bet ir kitų svarbių dokumentų – medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ir laikyti ginklą.
Iniciatyvą po pateikimo palaikė 101 Seimo narys, balsavusių prieš nebuvo, 4 susilaikė. ANK ir lydintys dokumentai – Medžioklės, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų pataisos atiduotos svarstyti Seimo komitetams.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų jau šių metų lapkritį.