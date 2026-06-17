Miške – mirtini spąstai: pavojingas radinys šokiravo net visko mačiusius

Pernai vasarį, tikrindami informaciją apie Anykščių rajone, prie Šilelio miško rastą laukinio gyvūno kailį, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pareigūnai rado ne tik šerno likučius.
Apžiūrėdami teritoriją, minėtame miške, prie išminto žvėrių tako, aplinkosaugininkai aptiko du 16-to ir 12-to kalibro savadarbius šaunamuosius ginklus, skirtus brakonieriavimui. Prie jų buvo pritvirtinti ir per taką nutiesti trosai, kuriuos kliudžius ginklai iššautų. Iš vieno ginklo iššauta kulka buvo pataikiusi į medį, o kitu greičiausiai buvo sumedžiotas šernas, kuris netoliese buvo išdarinėtas ir išgabentas.
Apie ne tik gyvūnams, bet ir žmonėms pavojingą radinį aplinkosaugininkai informavo policiją.
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Dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Arvydas Miečius.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatytas įtariamasis – netoli minėto miško gyvenantis anksčiau jau teistas V. U. Pareigūnams atlikus kratą jo sodyboje, buvo rasta įvairių laukinių gyvūnų liekanų ir medžiagų, analogiškų toms, kurios buvo naudotos miške aptiktiems brakonieriavimo įrankiams pasigaminti.
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Kratos metu taip pat buvo rasta įvairių draudžiamų medžioklės ir žvejybos priemonių bei aparato, skirto gaminti stipriems alkoholiniams gėrimams, dalių. Dėl šių radinių sodybos šeimininkui policijos ir aplinkos apsaugos pareigūnai surašė administracinių nusižengimų protokolus, jam buvo skirtos piniginės baudos, o neteisėtai laikyta įranga konfiskuota.
Baudžiamojoje byloje dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras A. Miečius atkreipė teismo dėmesį į nusikalstamos veikos pavojingumą. „Savadarbiai šaunamieji įtaisai, veikiantys atotampos principu, kelia itin didelį pavojų visuomenei, nes jų veikimas yra nekontroliuojamas, o šūvis gali būti nukreiptas ne tik į gyvūną, bet ir į atsitiktinį žmogų. Tokios veikos pažeidžia visuomenės saugumo interesus ir negali būti toleruojamos“, – sakė prokuroras, prašydamas kaltinamajam skirti realią arešto bausmę.
Nors anykštėnas savo kaltės nepripažino, baudžiamąją bylą išnagrinėję Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai birželio 12 dienos nuosprendžiu V. U. pripažino kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos ir, subendrinus su anksčiau skirta bausme, skyrė 60 parų arešto bei 2 tūkst. eurų dydžio baudą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
brakonieriusGeneralinė prokuratūraAplinkos ministerija
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