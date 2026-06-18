GamtaFauna

Atokioje Australijos saloje nuo paukščių gripo nugaišo 13 tūkst. jūros dramblių jauniklių

2026 m. birželio 18 d. 12:18
Patogeninis paukščių gripo štamas, užkrėtęs jūros dramblių veisimosi koloniją Australijai priklausančioje subpoliarinėje vulkaninės kilmės saloje, pražudė daugiau nei 13 tūkst. šių ruoniams priklausančių jūrinių žinduolių jauniklių, ketvirtadienį pranešė australų mokslininkai.
Daugiau nuotraukų (1)
2025 m. spalio mėnesį atvykę į mokslinių tyrimų ekspediciją mokslininkai rado atokias Herdo ir Makdonaldo salas nusėtas ruonių gaišenomis.
Genetiniai tyrimai patvirtino, kad ant uolėtų salų gyvenusius ruonius, pingvinus ir paukščius pražudė užkrečiamas paukščių gripo H5 štamas – tai pirmasis atvejis, kai šis štamas buvo aptiktas vienoje iš Australijos užjūrio teritorijų.
Mokslininkai iš Australijos Antarkties programos teigė, kad labiausiai nuo šio protrūkio nukentėjo pietinių jūrų dramblių jaunikliai, o kai kuriuose ruonių „haremuose“ mirtingumas siekė net 97 procentus.
Susiję straipsniai
Košmaras Afrikoje – kraujo ir pinigų ištroškę brakonieriai savęs nestabdė

Košmaras Afrikoje – kraujo ir pinigų ištroškę brakonieriai savęs nestabdė

Tai gali tapti viena didžiausių ekologinių katastrofų: manoma, kad paukščių gripas jau pasiekė pingvinus Antarktidoje

Tai gali tapti viena didžiausių ekologinių katastrofų: manoma, kad paukščių gripas jau pasiekė pingvinus Antarktidoje

Siaubingas radinys gamtos parke užminė mįslę: vienu metu nugaišo 356 drambliai

Siaubingas radinys gamtos parke užminė mįslę: vienu metu nugaišo 356 drambliai

2025 m. spalį ir 2026 m. sausį atliktų antžeminių ir oro tyrimų metu buvo suskaičiuota 13,3 tūkst. negyvų jūrų dramblių jauniklių.
„Šie paukščių gripo H5 atvejai, užfiksuoti Herdo ir Makdonaldo salose, yra pirmieji, nustatyti Australijos užjūrio teritorijoje, ir rodo, kad virusas toliau plinta į rytus“, – sakė biologė Julie McInnes.
Mokslininkai teigė, kad virusas greičiausiai atkeliavo 2025 m. rugpjūčio mėnesį kartu su užsikrėtusiais laukiniais gyvūnais, kurie atvyko iš Krozeto salų –už maždaug 1,5 tūkst. į šiaurės vakarus esančio subpoliarinio salyno.
Žmonių negyvenamos Herdo ir Makdonaldo salos naujienų antraštėse netikėtai atsidūrė 2025 m. balandį, kai buvo įtrauktos į JAV prezidento Donaldo Trumpo tarptautinių muitų sąrašą.
Šios salos, esančios už 4 tūkst. km į pietvakarius nuo žemyninės Australijos dalies, yra visiškai laukinės, o į jas patekti galima tik su Australijos vyriausybės leidimu.
Australijapaukščių gripas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.