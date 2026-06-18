Atokioje Australijos saloje nuo paukščių gripo nugaišo 13 tūkst. jūros dramblių jauniklių

2025 m. spalio mėnesį atvykę į mokslinių tyrimų ekspediciją mokslininkai rado atokias Herdo ir Makdonaldo salas nusėtas ruonių gaišenomis.
Genetiniai tyrimai patvirtino, kad ant uolėtų salų gyvenusius ruonius, pingvinus ir paukščius pražudė užkrečiamas paukščių gripo H5 štamas – tai pirmasis atvejis, kai šis štamas buvo aptiktas vienoje iš Australijos užjūrio teritorijų.
Mokslininkai iš Australijos Antarkties programos teigė, kad labiausiai nuo šio protrūkio nukentėjo pietinių jūrų dramblių jaunikliai, o kai kuriuose ruonių „haremuose“ mirtingumas siekė net 97 procentus.
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2025 m. spalį ir 2026 m. sausį atliktų antžeminių ir oro tyrimų metu buvo suskaičiuota 13,3 tūkst. negyvų jūrų dramblių jauniklių.
„Šie paukščių gripo H5 atvejai, užfiksuoti Herdo ir Makdonaldo salose, yra pirmieji, nustatyti Australijos užjūrio teritorijoje, ir rodo, kad virusas toliau plinta į rytus“, – sakė biologė Julie McInnes.
Mokslininkai teigė, kad virusas greičiausiai atkeliavo 2025 m. rugpjūčio mėnesį kartu su užsikrėtusiais laukiniais gyvūnais, kurie atvyko iš Krozeto salų –už maždaug 1,5 tūkst. į šiaurės vakarus esančio subpoliarinio salyno.
Žmonių negyvenamos Herdo ir Makdonaldo salos naujienų antraštėse netikėtai atsidūrė 2025 m. balandį, kai buvo įtrauktos į JAV prezidento Donaldo Trumpo tarptautinių muitų sąrašą.
Šios salos, esančios už 4 tūkst. km į pietvakarius nuo žemyninės Australijos dalies, yra visiškai laukinės, o į jas patekti galima tik su Australijos vyriausybės leidimu.