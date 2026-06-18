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Latvių miškininko užfiksuotas vaizdas apskriejo internetą

2026 m. birželio 18 d. 15:07
Lrytas.lt
Latvijos valstybinės miškotvarkos įstaigos „Latvijas valsts meži“ įrašas apskriejo internetą ir sužavėjo tūkstančius internautų. Užfiksuotame įraše – net 4 meškiukų šėlionės.
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Įrašą birželio 16 užfiksavo įstaigos darbuotojas Rudolfs Rubezis Limbažių savivaldybėje (šiaurės Latvija).
„Važiuojant iš vieno miško kvartalo į kitą miško kelyje buvo pastebėti gyvūnai. Juos vairuotojas matė iš toli, todėl sumažino greitį.
Iš pradžių atrodė, kad tai laukiniai šernai, bet priartėjus paaiškėjo, kad tai keturi smalsūs lokio jaunikliai. Giliau miške matėsi ir meška“, – rašoma prie įrašo.
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Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą. Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti  gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.
Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.
Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems. Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.
Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
lokysmeškaLatvija
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