Neeilinė ugniagesių užduotis prie Babėnų tvenkinio baigėsi netikėtai

Apie nelaimę Bendrajam pagalbos centrui pranešė Gyvūnų globos centro darbuotojas. Pasak jo, tvenkinio teritorijoje buvo užstrigę keli ančiukai.
„Kiekvienais metais užtvankos tampa spąstais vandens paukščių jaunikliams. Taip nutiko ir šiemet. Kėdainiuose, Babėnų užtvankoje, buvo įkritę 4 ančiukai. Neabejinga kėdainietė Greta pradėjo ieškoti pagalbos.
Kreipėsi į mus, nukreipėme į 112, atsiuntė gaisrininkus, deja, jie padėti negalėjo, pjauti grotų negali. 4 mažyliai taip ir liko“, – pasakoja gyvūnų gerovės tarnybos „Pifas“ atstovai.
Neeilinė gelbėjimo operacija: baigėsi kitaip, nei tikėtasi
„Tokios užtvankos turėtų būti aptvertos, kad paukščiams nebūtų galimybės įkristi, bet ir čia nesulaukėme palaikymo kai kreipėmės ir ieškojome pagalbos. Dar du ančiukus išgelbėjo patys radę žmones, jie grąžinti jų mamai. Be proto gaila likusių, bet esame bejėgiai šioje situacijoje.
Belieka tik melstis ir tikėti, kad ančiukai sugalvos įlįsti į vamzdį, kuriuo patektų į vandens telkinį, bet vamzdis apie 100 metrų ir kažin, ar jie turės tiek drąsos keliauti juo“, – sako „Pifo“ atstovai.
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Į įvykio vietą atvykusiems ugniagesiams vietos gyventojai nurodė, kad trys ar keturi jaunikliai yra patekę į inžinerinius vandens nubėgimo statinius ir negali iš jų ištrūkti.
Gelbėtojai apžiūrėjo nurodytą vietą, tačiau paukščiukų pamatyti nepavyko. Ančiukai buvo nepasiekiami, todėl jų ištraukti nebuvo galimybės.
Nors gelbėjimo darbai rezultatų nedavė, ugniagesiai ančiukų likimo valiai nepaliko. Su vietos gyventojais buvo sutarta stebėti situaciją, o jei jaunikliai išplauks iš statinių, juos saugiai nunešti atgal į tvenkinį.
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