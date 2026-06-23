„Vanduo smirda, visos žuvys išgaišo“: gyventojai jau baksnoja pirštais, situaciją tiria tarnybos

O kol specialistai tiria vandens mėginius, bendruomenė jau turi savo versiją dėl galimo taršos šaltinio, nors pirminės specialistų išvados gyventojų nuogąstavimų ir nepatvirtina.
Gyventojai duria pirštu į kaimynystę
Į „Rinkos aikštės“ redakciją kreipęsi Daumantų sodų gyventojai neslėpė pasibaisėjimo esama situacija. Žmonių teigimu, vaizdas tvenkinyje primena ekologinę nelaimę, o pasklidęs kvapas neleidžia ramiai būti šalia vandens telkinio.
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„Vanduo smirda, pasidaręs juodas, visos žuvys išgaišo“, – sakė vienas iš „Apynėlio“ sodų bendrijos narių. Žmonės įtaria, kad tvenkinio būklė pasikeitė tikrai ne dėl gamtinių procesų, o dėl žmogaus veiklos.
„Įtariame, kad vandenį galėjo užteršti kuro tiekimo bazė“, – gyventojų svarstymus pagarsino gyventojas.
Aplinkosaugininkai naftos pėdsakų neaptiko
Gavę pranešimą apie galimą taršą Liepto gatvėje, į įvykio vietą nedelsiant nuvyko Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai. Jie atliko vizualinę tvenkinio bei jo prieigų apžiūrą, tačiau pirmieji pastebėjimai nesutapo su gyventojų įtarimais dėl kuro nuotėkio.
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„Pareigūnai pradėjo tyrimą. Pirminiais duomenimis, nenustatytas nuotekoms būdingas kvapas ir neužfiksuota naftos produktų požymių“, – informavo Aplinkos apsaugos departamento atstovai.
Nors vizualiai naftos dėmių nepastebėta, tvenkinio būklė išlieka prasta, todėl į pagalbą pasitelkti laboratorijos specialistai.
Žuvims pritrūko deguonies
Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė vandens mėginius, kad nustatytų tikslią teršalų sudėtį ir patikrintų, ar nėra viršijamos leistinos jų normos vandenyje.
Pirmieji matavimai jau atskleidė vieną iš galimų masinio žuvų kritimo priežasčių.
„Gauti rezultatai rodo, kad deguonies kiekis vandens telkinyje yra per mažas“, – konstatavo specialistai.
Kol kas tyrimai dėl specifinių teršalų sudėties dar tęsiami, todėl galutinė išvada, kas sukėlė deguonies stygių ir vandens pajuodavimą, bus pateikta vėliau. Pažymima, kad pirminio patikrinimo metu grunto mėginiai imti nebuvo.
Šiuo metu toliau tiriamos visos su įvykiu susijusios aplinkybės, aiškinamasi, ar į vandens telkinį nepateko nuodingų medžiagų iš aplinkinių teritorijų.
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