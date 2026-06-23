Viena Europos sostinių tapo vikšrų įkaite: žmonės bijo eiti iš namų, įspėja dėl didelės grėsmės

Šie vikšrai plačiai išplito įvairiose Berlyno dalyse, todėl valdžios institucijos dėl grėsmių sveikatai mėnesio pradžioje buvo priverstos uždaryti sporto įstaigas ir žaliąsias erdves Šarlotenburgo-Vilmersdorfo rajone, skelbia „Euronews“.
Ypač nukentėjo berlyniečiai, gyvenantys netoli Jungfernheide – didelio parko Vokietijos sostinės vakaruose. Visgi, anot leidinio „The Berliner“, šie gyviai randami visame mieste.
Pasak vietinių gyventojų, vikšrų šiemet tiek daug, kad jų lizdų galima rasti ant durų rėmų, automobilių, pastatų fasadų ir net gatvių žibintų.
Apygardos tarybos narys Nico Kaufmann (SPD) Vokietijos laikraščiui B.Z. teigė, kad kai kuriems vaikams pasireiškė stiprios odos reakcijos, o gyventojai sako, kad jiems teko griebtis net vaistų. Pranešama, kad vyresnio amžiaus žmonės vengia išeiti iš namų.
Kaip skelbia vokiečių portalas „Deutsche welle“, šiemet jų populiaciją ir plitimą ypač paskatino sausi ir šilti orai.
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Pavojų kelia maži vikšrų dygliuoti plaukeliai, kurių jie turi po 600 tūkst. Juose tyko pavojingas baltymas taumetopoeinas, o kadangi jie labai lengvi, plaukeliai gali būti lengvai nunešami vėjo. Mikroskopiniai ir dygliuoti pūkai gali prasiskverbti į odą, akis ir kvėpavimo takus, sukelti niežėjimą, bėrimus, konjunktyvitą, o kai kuriais atvejais – ir kvėpavimo sutrikimus.
Kitas iššūkis yra tai, kad plaukeliai išlieka aktyvūs dar ilgai po to, kai vikšrai palieka savo lizdus, o tai reiškia, kad lizdai gali ir toliau kelti pavojų sveikatai.
Vietos gyventojai kaltina valdžios institucijas, kad jos nepakankamai greitai reagavo į protrūkį. Sveikatos priežiūros institucijos nepriskiria šių vabzdžių prie įprastų kenkėjų, tokių kaip žiurkės, o biocidų naudojimą riboja įstatymai.
Dabar gyventojai pradėjo rinkti parašus peticijai, kurioje raginama parengti privalomą Jungfernheide apsaugos planą ir platesnę visą miestą apimančią strategiją, kaip spręsti šią problemą visame Berlyne.
Iki tol, anot „Deutsche welle“, berlyniečiai patys ėmėsi veiksmų – sukūrė interaktyvų žemėlapį, kuriame galima pažymėti aptiktą lizdą.
Anot aplinkosaugos aktyvisto Derk Ehlert, problema ateityje, genama klimato kaitos, tik aštrės.