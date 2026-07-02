Byloje dėl apuokų lizdo – staigus posūkis: namo bendrijos pirmininkas sulaukė gerų žinių

Vyrui už administracinį nusižengimą buvo skirta 750 eurų bauda.
E. B. nesutiko su institucijos priimtu nutarimu ir kreipėsi į teismą.
Vyrui iš pradžių skirta mažesnė bauda, tačiau jis jos nesumokėjo ir bauda išaugo.
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„Trečiadienį teismas baudą panaikino“, – Eltai teigė Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Nijolė Damulė.
E. B. nesutiko su Aplinkos apsaugos departamento priimtu nutarimu ir kreipėsi į teismą.
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„Teismas padarė išvadą, kad byloje yra nustatyta pakankamai aplinkybių, įrodančių, kad E. B. nepadarė jam inkriminuoto administracinio nusižengimo, – sako administracinių nusižengimų bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis. – Teismas nustatė, kad E. B. elgėsi priešingai – siekė užtikrinti vienintelės Lietuvoje, Šiauliuose, perinčios didžiųjų apuokų poros gerovę.“
Pasak teisėjo, nors E. B. ėjo daugiabučio namo bendrijos pirmininko pareigas, tačiau jis pats neorganizavo nei tinklų uždėjimo, nei grunto pašalinimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad tai padarė nenustatyti asmenys.
Kaip pranešė teismas, nutarimas E. B. buvo surašytas už tai, kad jis, būdamas daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkas, tvarkant daugiabučio namo fasadą, pažeidė laukinių paukščių lizdą bei apribojo laukinių paukščių patekimą prie lizdo.
Bendrija neturėjo Aplinkos apsaugos agentūros leidimo tvarkyti saugomos rūšies didžiojo apuoko lizdo ir užtverti tinklu gyvūnų veisimosi vietą – viršutinio balkono angas bei nukasant dalį grunto, ant kurio 2025 m. pavasarį didieji apuokai išperėjo 3 jauniklius.
E. B. nesutiko su institucijos priimtu nutarimu. Vyras teismo posėdžio metu paaiškino, kad didžiojo apuoko lizdo neardė, netvėrė lizdavietės. Tinklas buvo uždėtas be jo žinios ir sutikimo. Jis tuo metu ėjo namo pirmininko pareigas, tačiau nedavė jokio nurodymo ar leidimo. Daugiabučio gyvenamojo namo fasado remonto sąmatoje nėra numatyta atlikti darbus, susijusius su tinklų nuėmimu ar uždėjimu, paukščių patekimo ribojimu.
Aplinkos apsaugos agentūra asociacijai „Ekosistemų apsaugos centras“ buvo išdavusi leidimus dėl didžiųjų apuokų – filmuoti, stebėti, tvarkyti paukščių lizdus, uždėti GPS siųstuvus, paimti plunksnas paukščių jauniklių lyčiai nustatyti. E. B. žinojo, kad po namo stogu, patekę per viršutinio balkono angas, apsigyveno itin retų paukščių – didžiųjų apuokų pora, kuri išperėjo jauniklius.
Mokslininkas užstojo nepagrįstai nubaustą pirmininką
Asociacijos vadovas Petras Adeikis teisme paaiškino, kad E. B. buvo už apuokus ir yra skaudu, kad jam skirta bauda.
Liudytojas nurodė, kad bendrijos pirmininkas E. B. bendradarbiavo su asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“, dėjo pastangas užtikrinti didžiųjų apuokų saugumą. Liudytojui nebuvo žinoma, kas uždėjo tinklą ant viršutinio balkono angų, per kurias didieji apuokai patekdavo į lizdą, taip pat jam nežinoma, kas nukasė dalį grunto.
Teismo posėdyje paaiškėjo, kad buvo kilęs konfliktas daugiabučio namo bendrijoje dėl didžiųjų apuokų apsigyvenimo po namo stogu.
Iš susirašinėjimo tarp bendrijos narių socialiniuose tinkluose matyti, kad namo bendrijoje buvo tariamasi uždėti tinklus ir nukasti nuo namo pastatymo susiformavusį paukščių ekskrementų sluoksnį. Liudytojo pateiktame vaizdo įraše matyti, kaip asmuo su kastuvu minėtą sluoksnį nukasa.
Taigi, teismo vertinimu, galimai kažkas iš namo gyventojų, bet ne E. B., uždėjo tinklus ir nukasė dalį grunto.
Nutarimas per 20 dienų dar gali būti skundžiamas.
ELTA primena, kad didysis apuokas yra itin retas, į Raudonąją knygą įrašytas paukštis, per metus vedantis vieną vadą.
Šiaulių apuokai yra tapę įžymybėmis, dar vadinami Pietinia apuokais. Keli apuokai žuvo, kai nutūpė ant ESO stulpo.
„Šiaulių charakteris labai reikalingas Lietuvai dėl savo meilės aplinkai, dėl tam tikro jausmo, kuris taip pat realizuojasi konkrečiuose dalykuose. Tarkime, visi žino apie Šiaulių apuokus. Jie gyvena mieste ir buvo įdėtos didelės pastangos, kad jie būtų apsaugoti iki tiek, kad buvo sudėtos apsaugos ant stulpų, kad apuokai liktų gyvi. Čia yra užauginti tam tikri principai, kurie yra vienetiniai“, – Eltai yra sakęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Skaičiuojama, kad Lietuvoje iš viso peri vos apie 10–20 porų didžiųjų apuokų. Vienintelė didmiestyje apsigyvenusi pora išsirinko daugiabutį namą Šiauliuose. Vadinamųjų Pietinia apuokų gyvenimą internete stebėjo tūkstančiai žmonių, gamtos mylėtojai džiaugėsi retų paukščių šeimynos pagausėjimu, pirmais apuokiukų skrydžiais.
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD)apuokailizdas
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