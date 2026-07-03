Žvejams – svarbus priminimas: be šio leidimo žvejoti negalima

Visų rūšių žvejybos leidimai pagal Mėgėjų žvejybos įstatymą turi bendrą pavadinimą – mėgėjų žvejybos leidimai, tačiau pagal tai, kokiuose vandens telkiniuose suteikia teisę žvejoti, jie skirstomi į žvejo mėgėjo bilietus, mėgėjų žvejybos leidimus, skirtus žvejoti išnuomotuose vandens telkiniuose, ir žvejo mėgėjo korteles.
Žvejo mėgėjo bilietas yra populiariausias žvejybos leidimas, suteikiantis teisę žvejoti visuose valstybiniuose neišnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose nevykdoma limituota žvejyba. Tokių vandens telkinių yra daugiausia.
Turint žvejo bilietą žvejoti galima ne visuose telkiniuose
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Įsigyjant žvejo mėgėjo bilietą svarbu įsitikinti, kad vandens telkinyje, kuriame planuojama žvejoti, neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą (neišnuomotas telkinys) ir ar jame neorganizuojama limituota žvejyba. Išnuomotų vandens telkinių sąrašas pagal rajonus skelbiamas ALIS sistemoje. Joje galima rasti ir informaciją, kuriuose išnuomotuose vandens telkiniuose organizuojama limituota žvejyba.
Jei vandens telkinio, kuriame ketinate žvejoti, nerandate išnuomotų vandens telkinių ir vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, sąrašuose ir jei vandens telkinys nėra privatus, galite žvejoti įsigiję žvejo mėgėjo bilietą.
Leidimą žvejoti išnuomotame vandens telkinyje galite įsigyti ALIS sistemoje pasirinkę atitinkamą savivaldybę ir vandens telkinį. Paprastai toks leidimas suteikia teisę žvejoti viename išnuomotame vandens telkinyje. Vandens telkinio nuomininkas gali suteikti teisę su vienu leidimu žvejoti visuose jo nuomojamuose vandens telkiniuose. Jei tokia galimybė sudaryta, ji bus automatiškai pateikta pildant leidimo paraišką.
Kai kuriuose vandens telkiniuose organizuojama limituota žvejyba. Tai reiškia, kad juose nustatytos specialios žvejybos sąlygos ir žvejoti leidžiama tik turint žvejo mėgėjo kortelę arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejo mėgėjo kortelę galite įsigyti ALIS sistemoje pasirinkę vandens telkinį, kuriame norite žvejoti. Taip pat ALIS galima išsirinkti vandens telkinį pagal žuvų rūšį, šis pasirinkimas nereiškia, kad bus leidžiama žvejoti tik pasirinktos rūšies žuvis. Nepriklausomai nuo pasirinktos žuvies rūšies, vandens telkinyje galioja vienodos žvejybos sąlygos, kurios nurodomos prieš įsigyjant žvejo mėgėjo kortelę ir pačioje kortelėje.
Neišnuomotų vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, sąrašas skelbiamas čia.
Išnuomotų vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, sąrašas skelbiamas čia.
Kur įsigyti ir atsisiųsti mėgėjų žvejybos leidimą
ALIS užsakytas mėgėjų žvejybos leidimas atsiunčiamas nurodytu el. paštu. Tačiau leidimą galima atsisiųsti ir bet kada vėliau. Tai galima padaryti prisijungus prie ALIS sistemos, tuomet visus įsigytus leidimus rasite rubrikoje „Mano leidimai“. Taip pat leidimą galima atsisiųsti neprisijungus, leidimų sąraše pasirinkus norimą leidimo tipą ir paspaudus nuorodą „Atsisiųsti“. Reikės nurodyti leidimo numerį, žvejo vardą ir pavardę. Mėgėjų žvejybos leidimo numeris pateikiamas prieš atliekant mokėjimą, o vėliau išlieka mokėjimo patvirtinimo eilutėje „Mokėjimo paskirtis“.
Per ALIS išduotus mėgėjų žvejybos leidimus galima bet kada atsispausdinti, nes jų duomenys saugomi elektroninėje erdvėje, tačiau to daryti nebūtina. Žvejybos vietoje užtenka turėti ALIS mėgėjų leidimo numerį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Leidimą galima išsaugoti išmaniajame įrenginyje.
Žvejo mėgėjo bilietus ir žvejo mėgėjo korteles žvejoti neišnuomotuose vandens telkiniuose taip pat galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, parduotuvių „Maxima“ kasose. Šiuos mėgėjų žvejybos leidimus reikia turėti žvejybos vietoje, o pametus ar sugadinus – kreiptis į leidimą išdavusį platintoją.
Mėgėjų žvejybos leidimus visais nurodytais būdais gali įsigyti ir užsienio šalių piliečiai, vietoje asmens kodo nurodę gimimo datą. Taip pat leidimus galima nupirkti kitam asmeniui, svarbu leidimo paraiškoje nurodyti ne savo, o to asmens, kuriam turi būti išduotas leidimas, duomenis.
Žvejo mėgėjo bilietas kainuoja dviem paroms 3 eurai, mėnesiui – 10 eurų, metams – 30 eurų.
Visų žvejybos leidimų kainos nustatytos Mėgėjų žvejybos įstatymo 11 str.
Privačių vandens telkinių savininkai nustato mėgėjų žvejybos leidimų kainas jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose.
Ne visiems žvejams reikia įsigyti žvejybos leidimus: nemokamai (be mėgėjų žvejybos leidimų) turi teisę žvejoti asmenys iki 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir asmenys su negalia, turėdami tai patvirtinantį dokumentą. Jei turite nemokamos žvejybos teisę, be žvejybos leidimo galite žvejoti visuose vandens telkiniuose, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius. Vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, žvejojant nemokamai gali būti taikomi papildomi žvejybos ribojimai.