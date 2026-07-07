GamtaFauna

Nidoje – negyvas ruonis: radę suglumo, kam apie tokį radinį pranešti

2026 m. liepos 7 d. 13:33
Nidoje, tarp centrinio ir šiaurinio paplūdimių, rastas negyvas ruonis. Radinio nuotrauka socialiniame tinkle pasidalijusi grupės „Mūsų Neringa“ narė kartu uždavė klausimą, kuris pasirodė aktualus ir kitiems: kam reikėtų pranešti apie tokį radinį?
Daugiau nuotraukų (1)
Atsakingos institucijos pabrėžia, kad gyventojams nereikia svarstyti, kurią tarnybą informuoti – užtenka vieno telefono numerio.
Pakanka skambučio pagalbos numeriu
Aplinkos apsaugos departamentas nurodo, kad Baltijos jūros pakrantėje radus ruonį – tiek gyvą, tiek negyvą – pirmiausia reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Gavę pranešimą operatoriai informaciją perduoda atsakingoms tarnyboms, kurios organizuoja tolesnius veiksmus.

Tikras įsikūnijimo meistras: sunku suprasti – užfiksuotas ruonis ar drebutis

Tokia pati tvarka numatyta ir Lietuvos jūrų muziejuje. Jo Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras rūpinasi pakrantėje randamais ruoniais. Jei gyvūnas dar gyvas, specialistai organizuoja jo atgabenimą į reabilitacijos centrą. Jei randamas negyvas ruonis, jo gaišeną paima atsakingos tarnybos, o geriausiai išsilaikę gyvūnai perduodami muziejaus biologams. Atlikdami skrodimus specialistai siekia nustatyti gaišimo priežastis ir surinkti moksliniams tyrimams svarbius duomenis.
Papildomai apie radinį galima informuoti ir Aplinkos apsaugos departamentą elektroniniu paštu info@aad.am.lt. Pranešime rekomenduojama nurodyti kuo tikslesnę radinio vietą, geriausia – GPS koordinates, bei pridėti nuotraukas.
Susiję straipsniai
Žvejams – svarbus priminimas: be šio leidimo žvejoti negalima

Žvejams – svarbus priminimas: be šio leidimo žvejoti negalima

Byloje dėl apuokų lizdo – staigus posūkis: namo bendrijos pirmininkas sulaukė gerų žinių

Byloje dėl apuokų lizdo – staigus posūkis: namo bendrijos pirmininkas sulaukė gerų žinių

„Vanduo smirda, visos žuvys išgaišo“: gyventojai jau baksnoja pirštais, situaciją tiria tarnybos

„Vanduo smirda, visos žuvys išgaišo“: gyventojai jau baksnoja pirštais, situaciją tiria tarnybos

Ko daryti negalima?
Specialistai primena, kad nei gyvo, nei negyvo ruonio liesti negalima.
Jeigu ruonis gyvas, jo nereikėtų bandyti varyti atgal į jūrą ar šerti. Taip pat svarbu pasirūpinti, kad prie gyvūno neprieitų šunys ir smalsūs poilsiautojai, o apie radinį kuo greičiau būtų pranešta telefonu 112.
Nidoje rastas ruonis nėra pavienis atvejis. Vien šį pavasarį negyvų ruonių aptikta Karklėje bei Kunigiškių paplūdimyje tarp Palangos ir Šventosios.
Praėjusiais metais situacija buvo dar išskirtinesnė – vien per gegužę ir birželį Lietuvos pajūryje rasti 61 negyvi ruoniai. Tai daugiau nei per visus ankstesnius metus kartu sudėjus, kai buvo užfiksuotos 46 gaišenos.
Kodėl negyvų ruonių kasmet randama vis daugiau, specialistai kol kas vienareikšmio atsakymo neturi. Tarp galimų priežasčių minimos ligos, parazitai ir kiti aplinkos veiksniai. Pastebima, kad į krantą kartais išplaukia net gyvi, tačiau stipriai parazitų išsekinti ruonių jaunikliai.
Baltijos pilkasis ruonis yra reta, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyta rūšis. Šį pavasarį Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre slaugyta kelios dešimtys nusilpusių ruoniukų. Pirmasis šiemet buvo rastas kovo 22 dieną Smiltynėje.
NidaKuršių nerijanegyvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.