Nidoje – negyvas ruonis: radę suglumo, kam apie tokį radinį pranešti

Atsakingos institucijos pabrėžia, kad gyventojams nereikia svarstyti, kurią tarnybą informuoti – užtenka vieno telefono numerio.
Pakanka skambučio pagalbos numeriu
Aplinkos apsaugos departamentas nurodo, kad Baltijos jūros pakrantėje radus ruonį – tiek gyvą, tiek negyvą – pirmiausia reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Gavę pranešimą operatoriai informaciją perduoda atsakingoms tarnyboms, kurios organizuoja tolesnius veiksmus.
Tikras įsikūnijimo meistras: sunku suprasti – užfiksuotas ruonis ar drebutis
Tokia pati tvarka numatyta ir Lietuvos jūrų muziejuje. Jo Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras rūpinasi pakrantėje randamais ruoniais. Jei gyvūnas dar gyvas, specialistai organizuoja jo atgabenimą į reabilitacijos centrą. Jei randamas negyvas ruonis, jo gaišeną paima atsakingos tarnybos, o geriausiai išsilaikę gyvūnai perduodami muziejaus biologams. Atlikdami skrodimus specialistai siekia nustatyti gaišimo priežastis ir surinkti moksliniams tyrimams svarbius duomenis.
Papildomai apie radinį galima informuoti ir Aplinkos apsaugos departamentą elektroniniu paštu info@aad.am.lt. Pranešime rekomenduojama nurodyti kuo tikslesnę radinio vietą, geriausia – GPS koordinates, bei pridėti nuotraukas.
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Ko daryti negalima?
Specialistai primena, kad nei gyvo, nei negyvo ruonio liesti negalima.
Jeigu ruonis gyvas, jo nereikėtų bandyti varyti atgal į jūrą ar šerti. Taip pat svarbu pasirūpinti, kad prie gyvūno neprieitų šunys ir smalsūs poilsiautojai, o apie radinį kuo greičiau būtų pranešta telefonu 112.
Nidoje rastas ruonis nėra pavienis atvejis. Vien šį pavasarį negyvų ruonių aptikta Karklėje bei Kunigiškių paplūdimyje tarp Palangos ir Šventosios.
Praėjusiais metais situacija buvo dar išskirtinesnė – vien per gegužę ir birželį Lietuvos pajūryje rasti 61 negyvi ruoniai. Tai daugiau nei per visus ankstesnius metus kartu sudėjus, kai buvo užfiksuotos 46 gaišenos.
Kodėl negyvų ruonių kasmet randama vis daugiau, specialistai kol kas vienareikšmio atsakymo neturi. Tarp galimų priežasčių minimos ligos, parazitai ir kiti aplinkos veiksniai. Pastebima, kad į krantą kartais išplaukia net gyvi, tačiau stipriai parazitų išsekinti ruonių jaunikliai.
Baltijos pilkasis ruonis yra reta, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyta rūšis. Šį pavasarį Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre slaugyta kelios dešimtys nusilpusių ruoniukų. Pirmasis šiemet buvo rastas kovo 22 dieną Smiltynėje.
NidaKuršių nerijanegyvas
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