Kengūros gelbėjimo operacija Vokietijoje laimingos atomazgos neturėjo: gyvūnas nugaišo

Remiantis policijos pranešimais, gyvūnas – sprendžiant iš jo dydžio, valabė – pirmą kartą buvo pastebėtas viename iš pagrindinių kelių. Savivaldybės atstovas spaudai teigė, kad jis keletą kartų kirto kelią, todėl, siekiant užtikrinti eismo saugumą, jį teko sugauti.
Kengūra galiausiai buvo sugauta tinklu aptvertoje biokuro gamyklos teritorijoje, paaiškino atstovas spaudai. Buvo siekiama šį sterblinį žvėrį nuvežti į netoliese esantį laukinės gamtos parką, kad juo ten tinkamai pasirūpintų.
Vėliau, vežant gyvūną, buvo pastebėta, kad kengūra sunkiai alsuoja. Po to ji per kelias sekundes nugaišo, pridūrė savivaldybės atstovas spaudai.
Kol kas nežinoma, kas buvo šio gyvūno šeimininkas. Savininko paieška vyksta toliau. Savivaldybės atstovas pridūrė, kad jokios informacijos nėra, nes kengūra mikroschemos neturėjo.