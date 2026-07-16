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Per Lietuvą skriejusiame lenko automobilyje aptiko šokiruojantį radinį: lagamine – dešimtys vorų

2026 m. liepos 16 d. 11:50
Policijos pareigūnai Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje aptiko lagaminą su 21 įvairių rūšių voru. Vyrui nepateikus teisėtą jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, vorai buvo perduoti aplinkosaugininkams, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
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Anot jo, automobilis su neteisėtai įsigytais vorais buvo sustabdytas naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Nustatyta, kad vorai buvo gabenti plastikiniuose induose. Į įvykio vietą buvo iškviesti aplinkosaugininkai.
Vairuotojas nepateikė vorų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, todėl aplinkosaugininkai pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą bei paėmė gyvūnus rūšims nustatyti.
„Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšims, kurioms privalomi teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai“, – pranešime nurodė AAD.
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Išnagrinėjus tyrimo aplinkybes ir nustačius pažeidimą, asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė.
ŠilutėLenkijos pilietisvorai
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