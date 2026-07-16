Per Lietuvą skriejusiame lenko automobilyje aptiko šokiruojantį radinį: lagamine – dešimtys vorų

Anot jo, automobilis su neteisėtai įsigytais vorais buvo sustabdytas naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Nustatyta, kad vorai buvo gabenti plastikiniuose induose. Į įvykio vietą buvo iškviesti aplinkosaugininkai.
Vairuotojas nepateikė vorų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, todėl aplinkosaugininkai pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą bei paėmė gyvūnus rūšims nustatyti.
„Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšims, kurioms privalomi teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai“, – pranešime nurodė AAD.
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Išnagrinėjus tyrimo aplinkybes ir nustačius pažeidimą, asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė.
ŠilutėLenkijos pilietisvorai
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