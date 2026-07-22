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Iš Lietuvos pajūrio – ir blogos, ir geros žinios

2026 m. liepos 22 d. 18:17
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Žvejų tinkluose šįkart – ne šiaip sau žuvys. Jos keliauja į rankas Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojams, kur pasitarnaus svarbiam tikslui.
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žuvysmokslininkaiKlaipėdos universitetas
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