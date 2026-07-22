Senolę aplankiusi socialinė darbuotoja sunkiai patikėjo, kas prisistatė prie stalo

„Šakių rajone slaugytojos padėjėjos apsilankymas pas paslaugų gavėją šįkart pateikė staigmeną. Atvykus pietų metu paaiškėjo, kad socialinės paslaugos, regis, tapo tokios patrauklios, jog atsirado dar viena, norinti jomis pasinaudoti.
Kol namų šeimininkė ramiai pietavo, prie stalo mandagiai prisistatė netikėta viešnia – stirna. Be prašymo, be siuntimo, be jokio socialinių paslaugų poreikio vertinimo. Tiesiog užėjo pasižiūrėti, kas šiandien pietums.
Darbuotoja juokavo – pagal dokumentus paslaugos teikiamos vienam asmeniui, tačiau šiandien radome dar vieną labai motyvuotą „paslaugų gavėją“. Tiesa, ji buvo be asmens dokumento ir neturėjo pasirašytos paslaugų sutarties“, – nutikimu socialiniuose tinkluose dalijosi Šakių socialinių paslaugų centras.
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Anot jų, gyvūnėlis elgėsi nepriekaištingai – kantriai laukė ir smalsiai uostinėjo tikėdamasis, kad pietų meniu bus praplėstas.
„Laimei, šį kartą pakako draugiškos šypsenos ir kelių juokų. Vis dėlto socialinių paslaugų specialistai primena: paslaugos teikiamos tik tiems, kuriems jos oficialiai skirtos. Miško gyventojams kol kas teks kreiptis į gamtą.
Moralas: kai namuose gera atmosfera ir kvepia skaniais pietumis, kartais klientų atsiranda daugiau, nei numatyta sutartyje“, – įrašą užbaigė centras.
Šakių rajonasstirnastirninas
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