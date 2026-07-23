Varėnos r. miškuose išvydus tokį vaizdą norėjosi pasitrinti akis: net meška būtų nustebinusi mažiau

O greit socialiniuose tinkluose išplito ir Gedimino Šakio kadrai. Jo vaizdo įrašas per mažiau nei parą surinko 11 tūkst. reakcijų.
„Atvažiavom pagrybauti, o čia jau grybauja stručiai.
Aš jau tikėjausi mešką čia sutikti, bet tikrai ne strutį“, – įraše juokavo vyras.
Neeilinius vaizdus komentavę lietuviai spėjo, kad strutis galimai paspruko iš kokios nors netoliese esančios sodybos.
Kaip skelbė portalas 15min, gyvūnas išties ištrūko iš ūkio, kuriame auga ir daugiau stručių. Pastarasis išspruko jau sekmadienį.
Portalo žiniomis, deja, bet paukščio grąžinti namo nepavyko, tad teko augintinį nušauti.