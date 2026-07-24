Po pykčio dėl Varėnos r. miškuose nušauto stručio – AAD žinia

„Visai išprotėjo žmogus“, – rašė viena komentatorė. „O siaubas, nieko nesugalvojo, kaip tik nušauti ir paskui sugraužti“, – piktinosi kita moteris.
Nors tokių komentarų socialiniuose tinkluose netrūko, Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) teigia, jog galutinį sprendimą – ar gyvūną sugauti, ar pasiųsti myriop – turėjo priimti jo šeimininkas, o įstatymo gyvūno gyvybę atimti nusprendęs vyras nepažeidė.
„Pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 60 punktą, nelaisvėje laikęs asmuo privalo ištrūkusį gyvūną kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, sugauti arba nužudyti. Vadovaujantis taisyklėmis tai sprendžia gyvūną nelaisvėje laikęs asmuo“, – atsakyme Eltai nurodo departamentas.
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Taip pat priduriama, kad pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus egzotinis paukštis galėjo būti sumedžiotas.
Dzūkijos miškuose „grybavo“ nuo sekmadienio
Vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas Varėnos rajone, Noškūnų kaimo teritorijoje, „grybaujantis“ paukštis, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino Gediminas Šakys.
„Strutis Varėnos miške. Atvažiavome pagrybauti, o čia jau grybauja stručiai. Na, ateik, ateik! Aš jau mešką čia tikėjausi sutikti – tikrai ne strutį“, – paskelbtame įraše nuostabos neslėpė vyras.
Vėliau su pačiu gyvūno savininku Algiu Petrušiu susisiekė naujienų portalas „15min“. Vyras pasakojo savo sodyboje daugelį metų auginantis avis bei afrikinius stručius.
Kaip nurodė A. Petrušis, egzotinis paukštis, užfiksuotas grybautojo įraše, iš sodybos teritorijos ištrūko dar sekmadienį.
Iš viso septynis afrikinius stručius savo sodyboje auginantis dzūkas „15min“ sakė, kad tokį paukštį pagauti gyvą būtų buvusi nelengva užduotis – esą, nei už kaklo paimsi, nei namo parsivesi. Be to, kaip pabrėžė, laisvėje lakstantis gyvūnas galėjo būti pavojingas. Todėl, kaip nurodė, teko leisti savo medžiotojui žentui augintinį nušauti.
Visgi parsigabenti tokį gyvūną gali būti išties sudėtinga. Stručiai yra stambiausi neskraidantys paukščiai, patino aukštis gali siekti 275 cm, o svoris iki 150 kg.