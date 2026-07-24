Po vizito – dar vienas AAD kirtis Klaipėdos zoologijos sodui

„AAD pareigūnai kartu su Zoologijos sodų komisija atlieka Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimą. Jo metu vertinama, ar zoologijos sodas pašalino nustatytus pažeidimus ir įvykdė jam keliamus reikalavimus“, – pranešama AAD išplatintame pranešime spaudai.
Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai – nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių.
„Zoologijos sodams keliami reikalavimai nėra formalumas – jie skirti užtikrinti gyvūnų gerovę ir lankytojų saugumą. Klaipėdos zoologijos sodui ne kartą buvo nustatyti terminai pašalinti pažeidimus, tačiau tas nebuvo padaryta“, – pranešime cituojama laikinoji AAD direktorė Eglė Paužuolienė.
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Penktadienio popietę AAD pranešė, kad gyvūnų laikymo sąlygos zoologijos sode nepagerėjo.
„Pirminiais duomenimis, po AAD duotų nurodymų gyvūnų laikymo sąlygos Klaipėdos zoologijos sode nepagerėjo. Patikrinimas toliau tęsiamas, daugiau informacijos bus paskelbta baigus patikrinimą“, – nurodė departamentas.
Kaip skelbta, šios savaitės pradžioje Klaipėdos zoologijos sodo atstovai socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino įrašu, kuriame matyti, kaip du AAD pareigūnai vykdo kasos aparato poėmį vadovaudamiesi įteikta teismo nutartimi.
Savo ruožtu zoologijos sodo administracija viešai skelbė, kad tai tolimesnei įstaigos veiklai įtakos neturės – nuo šiol už vizitus lankytojus kvietė atsiskaityti grynaisiais.
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Kaip Eltai nurodė AAD, kasos aparato poėmis organizuotas siekiant nustatyti galimus pažeidimus bei užkardyti Klaipėdos zoologijos sodo galimybes toliau įleidinėti lankytojus, remiantis atitinkamu teismo sprendimu.
Zoologijos sodo veiklą riboja nuo pernai vasaros
Kaip skelbė ELTA, Klaipėdos rajone, Jonušų kaime įsikūrusiam zoologijos sodui draudimas priimti lankytojus galiojo iki šių metų liepos 22 d. Šis draudimas įsigaliojo po to, kai įstaiga nepaisė anksčiau nustatytų reikalavimų pašalinti gyvūnų laikymo ir lankytojų saugumo užtikrinimo pažeidimus.
Tiesa, šios įstaigos veiklai ribojimai taikomi dar nuo 2025 metų vasaros – po to, kai AAD pareigūnai atliko neplaninį įstaigos patikrinimą ir nustatė, kad, nepaisant ankstesnių įspėjimų ir pratęstų terminų, ši nurodymų nevykdė.
Kaip tuomet nurodė AAD, patikrinimo metu nustatyta, kad dalis gyvūnų zoologijos sode buvo laikomi neteisėtai, kai kuriems nebuvo užtikrintos tinkamos gyvenimo, mitybos sąlygos, veterinarinė priežiūra.
Tuomet aplinkosaugininkai kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos specialistais iš zoologijos sodo paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių.
Pernai vasarą, zoologijos sodui tęsiant veiklą tebegaliojant nustatytiems draudimams įleisti lankytojus, buvo pradėta administracinė teisena. Šį sprendimą įstaiga apskundė.
Už laukinių gyvūnų laikymą pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gresia bauda nuo 90 iki 1,8 tūkst. eurų, už žiaurų elgesį su gyvūnais gresia bauda nuo 150 iki 2 tūkst. eurų.