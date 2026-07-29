Dramatiška istorija su laiminga pabaiga: vienų rečiausių Lietuvos paukščių jaunikliai pakilo pirmajam skrydžiui

Nors artimiausias kelias savaites jaunikliai dar gali sugrįžti į lizdą pailsėti ar sulaukti tėvų atnešamo maisto, svarbiausias žingsnis jau žengtas – jie pakilo pirmajam skrydžiui ir pradeda savarankiško gyvenimo etapą.
Ši istorija prasidėjo dar praėjusių metų vasarą, kai audra sunaikino natūralų juodųjų gandrų lizdą. Atrodė, kad ši pora gali prarasti saugią vietą ateities perėjimui, tačiau bendromis gamtosaugininkų pastangomis buvo nuspręsta įrengti naują dirbtinį lizdą.
2025–2026 metų sandūroje buvo suplanuoti darbai, o šių metų kovą, bendradarbiaujant su partneriais, tvirtame ąžuole iškeltas naujas dirbtinis lizdas. Jau kovo 25 dieną, simboliškai per Gandrines, jame apsilankė pirmasis juodasis gandras. Netrukus sugrįžo ir jo pora, balandžio 19 dieną buvo padėtas pirmasis kiaušinis, gegužės 23 dieną išsirito pirmasis jauniklis, o visą šį laiką, transliacijos iš lizdo dėka, tūkstančiai žmonių turėjo unikalią galimybę stebėti slaptą juodųjų gandrų gyvenimą.
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Per kelis mėnesius stebėjome, kaip tėvai rūpestingai peri kiaušinius, maitina augančius jauniklius, saugo juos nuo lietaus, kaitros ir kitų gamtos iššūkių. Liepos 28-oji tapo ypatinga diena – jaunikliai pirmą kartą pakilo iš lizdo ir pradėjo pažinti juos supantį pasaulį.
Ši sėkmės istorija nebūtų įvykusi be daugelio žmonių bendrų pastangų. Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija dėkoja Dariui Musteikiui ir jo komandai, Lietuvos ornitologų draugijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinių miškų urėdijai už bendradarbiavimą įrengiant dirbtinį lizdą bei sudarant sąlygas šiai juodųjų gandrų porai sėkmingai sugrįžti ir užauginti jauniklius.
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Taip pat dėkojama visiems Neries regioninio parko bičiuliams, kurie nuo pirmųjų pavasario dienų stebėjo šią nepaprastą juodųjų gandrų šeimos istoriją, kartu džiaugėsi pirmaisiais sugrįžimais, laukė kiaušinių, stebėjo jauniklių augimą ir dalijosi šios išskirtinės rūšies pažinimo džiaugsmu.
Juodasis gandras – viena rečiausių ir slapčiausių Lietuvos paukščių rūšių, gyvenanti dar išlikusiuose, bet sparčiai besitraukiančiuose brandžių miškų lopinėliuose, todėl galimybė stebėti jo gyvenimą iš arti buvo ne tik unikali patirtis visuomenei, bet ir vertingas indėlis į šios saugomos rūšies pažinimą bei apsaugą.
Lizdas stebimas ir filmuojamas gavus Aplinkos apsaugos agentūros leidimą. Primename, kad toks leidimas yra būtinas norint filmuoti/fotografuoti ar kitaip naudoti saugomas rūšis jų veisimosi teritorijose.
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