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Tiesiog neįtikėtina: užfiksavo, ką lokys padarė priplaukęs prie žvejo

2026 m. rugpjūčio 3 d. 10:46
Lrytas.lt
Aliaskos upėje žvejys parodė, kaip prie jo valties priplaukė grizlis ir pradėjo ramiai gaudyti žuvį.
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Apie tai praneša „ABC News“. Vyras išliko ramus ir netgi nufilmavo šią akimirką.
Kadruose matyti, kad lokys ramiai priplaukė žvejui iš nugaros ir pagavo lašišą. Prie vyro meškinas per arti nesiartino, o pats žvejys viso susitikimo metu išliko susikaupęs ir net šypsojosi.
Vaizdo įraše taip pat matyti ir kitas lokys, kuris buvo kiek toliau, bet taip pat pateko į vyro akiratį.
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Vaizdo įrašo autorius – Carteris Brownas, jis yra žvejybos gidas Aliaskoje, taip pat nuomojantis žūklės reikmenis. Savo „Instagram“ paskyroje jis dalijasi profesinio gyvenimo akimirkomis.
Be kita ko, viename iš vaizdo įrašų C. Brownas parodė, kaip šių metų liepą sutiko net tris lokių pateles su jaunikliais – jos buvo kitame upės krante ir ieškojo maisto.
AliaskalokysGrizlis
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