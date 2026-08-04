Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo trys liūtės

Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis kai kuriose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 °C – tai atitinka naująjį „žiauriai karštos dienos“ apibrėžimą.
Nuo liepos vidurio dešimčiai iš 16 Tamos zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip „apetito stoka ir mažesnis aktyvumo“, o trys liūtės nugaišo, pranešime spaudai nurodė zoologijos sodas.
„Viena nugaišo antradienį, kita – penktadienį, o trečia – sekmadienį“, – teigiama pranešime.
Susiję straipsniai
„Pasak mūsų veterinarijos gydytojo, įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis“, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas, naujienų agentūrai AFP sakė atstovė spaudai.
„Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiui, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemones, skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas“, – paaiškino ji.
„Tačiau šią vasarą karštis užklupo netikėtai, vos pasibaigus lietingajam sezonui“ liepos pabaigoje, sakė ji.
„Mes imamės (vis naujų) priemonių kovoti su karščiu: purškiame vandenį, geriname vėdinimą ir montuojame atskirus oro kondicionierius“, – pasakojo ji.
Ji pridūrė, kad keletas liūtų vis dar gydomi.
Pasak Priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, liepos 20–26 d. dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18,6 tūkst. žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais.
Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1,3 tūkst. mirčių, susijusių su karščiu, ir šalis siekia iki 2030 m. šį skaičių sumažinti perpus.
Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja ir jų intensyvumas.
Aukščiausia temperatūra – 41,8 °C – buvo užfiksuota 2025 m. rugpjūčio 5 d. į šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.
Pastaraisiais metais valdžios institucijos dėl karščio pakoregavo daugelio kultūrinių ir sporto renginių laiką, įskaitant renginį „World Cosplay Summit“ Nagojos mieste, kurio paskutinis vasaros etapas vyko praėjusį savaitgalį.