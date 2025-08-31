Vėl merdi prospekto liepos: medžius mėgins gaivinti, bet istorija rodo – viltys menkos

Nors šią vasarą lyja pakankamai, liepos, augančios Gedimino prospekte, ties V.Kudirkos aikšte, atrodo graudžiai.
Tai jau ne pirmas kartas, kai šioje vietoje džiūsta medžiai. Arboristų paaiškinimų, kodėl taip nutinka, būta visokių. Tačiau akivaizdžiai matyti, kad ši vieta netinkama liepoms augti.
Vis dėlto savivaldybė ruošiasi liepas ties V.Kudirkos aikšte gaivinti. Lygiai taip pat užsispyrusi ji mėgino prikelti ir liepas ties Lukiškių aikšte, bet iš to išėjo šnipštas.
Priežastys – įvairiausios
Liepos auga prie pat gatvės, jas neigiamai veikia transporto keliama tarša ir vibracijos.
Be to, medžiai yra pietinėje aikštės pusėje, todėl šaknims neigiamą poveikį turi ir vasarą įkaistančios kietosios dangos. Taip savivaldybės atstovas aiškino, kodėl skursta liepos ties V.Kudirkos aikšte.
Anksčiau net būta paaiškinimų, kad ši vieta yra aukščiausia Gedimino prospekte, o laistymo sistema įrengta netinkamai, tad vanduo nepasiekia liepų šaknų.
O lietaus vanduo kietosiomis dangomis nubėga žemyn.
Anot savivaldybės atstovo Gabrieliaus Grubinsko, specialistai planuoja liepas gydyti naudojant biostimuliatorius, kitas trąšas.
Sodinukai – iš Nyderlandų
Šioje vietoje nudžiūvusias liepas 2020 metais jau teko keisti. Vietoj liepų, pasodintų per Gedimino prospekto rekonstrukciją, buvo pasodinti 15 metų, apie 6–7 metrų aukščio ir 20–25 centimetrų kamieno apimties sodinukai – sidabrinės liepos.
„Šie medeliai, nors jaunesni ir mažesni, bus sveikesni ir vasarą žalesni. Į Vilnių jie atkeliavo iš Nyderlandų medelynų, kur, kaip ir privalu ruošiant sodinukus, buvo ne kartą, o net keturis persodinti.
Taip suformuojamas kapiliarinių šaknų gumulas, reikalingas greitesniam ir kokybiškesniam medžių prigijimui urbanizuotose teritorijose“, – tada aiškino savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėja Giedrė Čeponytė.
Gedimino prospekte auga apie 300 liepų, kurios buvo pasodintos prieš 17 metų.
Tačiau 2021-aisiais tris neprigijusias liepas teko nupjauti. Tada savivaldybė tikino, kad pagrindinės priežastys, lėmusios medžių džiūvimą, buvo mažas arba visai nepaliktas atviro dirvožemio plotas, trinkelėmis išklotas paviršius, taip pat sniegui tirpdyti skirta druska.
Jau anksčiau siūlė pjauti
Keletą metų arboristai mėgino atgaivinti ir nykstančias liepas ties Lukiškių aikšte, kurios buvo pažeistos rekonstruojant aikštę dar 2017-aisiais.
Deja, jos nebeatsigavo, todėl nudžiūvusius medžius 2023-iaisiais teko pakeisti naujais. Kaip ir ties V.Kudirkos aikšte, savivaldybė vietoj jų pasodino 10 brandžių sidabrinių liepų.
Anot savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, dar prieš 2017 metų Lukiškių aikštės rekonstrukciją Lietuvos arboristikos centro išvadose buvo rašoma, kad liepos prastos būklės, siūlyta jas šalinti.
Vis dėlto savivaldybė nepritarė tokiam žingsniui ir bandė išsaugoti liepas, buvo taikytos pačios naujausios ir efektyviausios technologijos.
Tačiau po aikštės rekonstrukcijos medžių būklė tik prastėjo ir jų išsaugoti nepavyko.
Liepas apžiūrėję patyrę specialistai patvirtino, kad net ir po visų pastangų išsaugoti liepos ir toliau nyko – sumažėjo jų stabilumas, todėl kilo grėsmė, kad atūžus smarkiai vėtrai medžiai galėjo nuvirsti.
