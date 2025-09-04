Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tikslus ne tik pasiekė, bet ir viršijo: „Neįkertamo turto“ kampanija apsaugojo daugiau nei 30 hektarų senųjų miškų

2025 m. rugsėjo 4 d. 16:58
Šią savaitę baigiasi daugiau nei mėnesį trukusi nevyriausybinės organizacijos „Sengirės fondas“ ir prekių ženklų strategijos, tyrimų ir dizaino agentūros „Synthesis Consulting Group“ inicijuota socialinė kampanija „Neįkertamas turtas“, kurios metu visuomenė buvo pakviesta investuoti į senuosius miškus ir taip prisidėti prie jų išsaugojimo ateities kartoms, rašoma pranešime žiniasklaidai. 
Nors pradinis iniciatyvos tikslas buvo surinkti 200 tūkst. eurų ir už juos išpirkti 20 hektarų biologiškai vertingų miškų, svarbiausias rezultatas – apsaugotas plotas – gerokai pranoko lūkesčius. Bendram tikslui susitelkus daugiau nei 3750 privačių rėmėjų ir 21 organizacijai, pavyko surinkti 180 192 eurus, kurie skirti miškų išpirkimui ir išsaugojimui.
Fondo miškų komandos dėka pavyko išpirkti ir apsaugoti net 31,3 hektarų miškų. Kampanijos metu surinktos lėšos yra skiriamos vieninteliam tikslui – miškų išpirkimui ir jų ilgalaikei apsaugai, todėl kiekvieno rėmėjo įnašas tiesiogiai virsta realiai išsaugotu gamtos plotu.
Pasak „Sengirės fondo“ vadovės Rimantės Paulauskaitės–Digaitienės, „Neįkertamo turto“ kampanija parodė, jog miškų tema yra itin artima visuomenei, o rezultatas, viršijęs išsikeltą tikslą daugiau nei 157 procentų, yra bendro įsitraukimo ir susitelkimo įrodymas.
Kampanijos metu išpirkti trys gana skirtingi miško sklypai. Didžiausias jų – 16,46 hektaro mišrus Laumenio miškas Pakruojo rajone, esantis derlingų laukų apsuptyje. Tai strategiškai svarbus plotas, nes vidurio Lietuvoje išlikusių natūralių miškų fragmentų yra itin mažai.
Antrasis, 5,9 hektaro dzūkiškas kerpšilis netolies Ūtos, Varėnos rajone, praplėtė jau dabar fondo globojamą Dzūkijos miškų teritoriją.
Trečiasis – 9 hektarų sklypas Rusakalnio miške Trakų rajone, pasižymintis tiek biologine įvairove, tiek kraštovaizdžio unikalumu, taip pat padidino esamą fondo saugomų miškų masyvą šiame regione.
Kiekvienas iš šių plotų taps vieta, kurioje gyvybė galės klestėti natūraliai, be žmogaus įsikišimo, taip saugant tiek namus gyvūnų, augalų, grybų rūšims“ tiek pačią ekosistemų pusiausvyrą
