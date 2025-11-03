Žinios, kurios šviečia.
GamtaFlora

Priėmus prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymą Berlynas siekia iki 2040 m. pasodinti 1 milijoną medžių

2025 m. lapkričio 3 d. 20:58
Per ateinančius 15 metų Berlyne bus pasodinta šimtai tūkstančių medžių, pirmadienį žemės vyriausybei didele balsų dauguma priėmus prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymą.
Tik kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) balsavo prieš šią piliečių iniciatyva pagrįstą priemonę.
Įstatymo projektu siekiama užtikrinti, kad iki 2040 m. Berlyne augtų 1 milijonas medžių – daugiau nei dvigubai nei yra dabar. Planuojamos ir kitos priemonės, pavyzdžiui, sukurti daugiau žaliųjų erdvių ir geriau panaudoti lietaus vandenį. Bendra kaina sieks 3,2 mlrd. eurų.
Opozicijos įstatymų leidėjas Benediktas Luxas iš Žaliųjų partijos paragino žemės vyriausybę greitai įgyvendinti įstatymą.
„Nereikia būti botaniku, kad žinotum, jog vien šis įstatymas neužaugins medžių“, – sakė jis.
Piliečių iniciatyva „BaumEntscheid“ įstatymą laiko svarbiu etapu siekiant paversti Berlyną žalesniu, tad ir atsparesniu visuotiniam atšilimui.
Atstovas spaudai Heinrichas Strössenreutheris irgi sakė, kad įstatymą reikia pradėti įgyvendinti greitai. „Laikas yra svarbus veiksnys prisitaikant prie klimato kaitos“, – teigė jis.
