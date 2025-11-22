GamtaFlora

Radinys miške nustebino ir specialistus, bet pastebėjus patiems geriau neliesti: pasekmės gali būti liūdnos

2025 m. lapkričio 22 d. 12:26
Lrytas.lt
Nors pagaliau sulaukėme sniego, praėjusi mėnesio dalis buvo šiltesnė, sausesnė ir truputį labiau saulėta nei vidutiniškai būna šiuo metų laiku. Nepaisant to, kad kai kuriuos didesnė šiluma džiugina, atrodo, kad tai kaip reikiant sujaukė gamtos kalendorių.
Daugiau nuotraukų (3)
„Dalinamės šiais netikėtais žiedais iš mūsų parko. 2025–11-15, Karmazinų pilkapyne pastebėjome neįprastą reiškinį – pražydo tikras pavasarinis augalas paprastasis žalčialunkis. Atrodo, kad gamta visai pamiršo kalendorių.
Tai itin retas ir stebinantis vaizdas rudenį. Tokios anomalijos gali būti susijusios su klimato permainomis, tačiau gamta visuomet moka nustebinti“, – rašė Neries regioninio parko specialistai.
Visgi šio žaviais rausvais žiedeliais žydinčio augalo patiems geriau neliesti nei rudenį, nei pavasarį. Paprastasis žalčialunkis yra vienas nuodingiausių augalų Lietuvoje.
„Tai labai anksti pavasarį (kovo – balandžio mėn.) žydintis nedidelis krūmas, kuris vėliau subrandina puošnias, ryškiai raudonas, blizgančias uogas. Dėl savo puošnumo, neretai yra skinamas papuošti namams“, – kiek anksčiau portalui Lrytas apie šį augalą pasakojo Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Lukas Petrulaitis.
Visgi, pasak eksperto, visose augalo dalyse yra aptinkama specifinių cheminių junginių, būdingų šiam augalui – dafnino ir mezerino. Nors augalą liesti, sako jis, nėra pavojinga, reikia užtikrinti, kad ant odos nepatektų šio augalo sulčių. Jos gali sudirginti odą ir sukelti odos uždegimą – dermatitą.
Tačiau ypač akylai šį augalą parsinešus namo reikėtų saugoti nuo mažamečių smalsių vaikų ar augintinių.
„Rimtai galima apsinuodyti suvalgius šio augalo šakelių, lapų ar uogų, o didesnis kiekis gali sukelti mirtį. Literatūroje minima, kad pakramčius žalčialunkio žievės burnoje gali atsirasti atviros žaizdos.
augalaskrūmainuodingos medžiagos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.