Nacionaliniame miškasodyje visoje Lietuvoje pasodinta daugiau nei 155 tūkst. ąžuolų

Kaip ji skelbė anksčiau, šių metų miškasodis skirtas Prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui paminėti, šia proga Lietuvoje buvo sodinami ąžuolai – stiprybės ir valstybingumo simbolis.
„Miškasodžio metu kartu pasodinome daugiau nei 155 tūkstančius ąžuolų. Tai mūsų visų pažadas kurti žalesnę aplinką rytojaus kartoms ir įsipareigojimas puoselėti Prezidento Valdo Adamkaus vertybes: pagarbą gamtai, atsakomybę už ateitį ir meilę Lietuvai. Už Lietuvą, kuri žaliuos per amžius!“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Nacionalinis miškasodis vyko 48 girininkijose visoje Lietuvoje, miškų sodinimas truko visą mėnesį – per balandį surengta per 150 miško sodinimų.
Susiję straipsniai
VMU generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės teigimu, pavasaris miškininkams yra intensyviausias metų laikotarpis, todėl džiugu, kad prie miškų atkūrimo kasmet vis aktyviau prisideda ir visuomenė.
„Džiaugiamės, kad per balandį prie miškasodžių visoje šalyje prisijungė daugiau nei 12 tūkstančių žmonių. Tai rodo, kad rūpinimasis mūsų miškais tampa vis stipresne bendruomenine vertybe. Kiekvienas pasodintas medis yra ne tik indėlis į šalies miškų atkūrimą, bet ir aiški žinutė apie visuomenės atsakomybę už aplinką, kurioje gyvename“, – pranešime cituojamas jis.
Skelbiama, kad miškasodžių metu pasodinta daugiau nei 2,5 mln. įvairių medžių rūšių sodinukų. Be ąžuolų, buvo pasodinti ir Lietuvos kraštovaizdžiui būdingi medžiai – eglės, pušys, juodalksniai, bukai ir kitos rūšys.
Per šių metų miškasodžius Lietuvoje apsodinta daugiau nei 9 tūkst. hektarų plotų.