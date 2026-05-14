Išvyskite: Pakruojo dvare pražydo įspūdingos vėlyvosios tulpių veislės

Retai sutinkamų veislių grožis ir pompastika
Šiemet ypač ryškiai atsiskleidė tulpių įvairovė – nuo klasikinių elegantiškų „Triumph“ ir „Darwin Hybrid“ veislių iki itin puošnių, įmantrių formų papūginių bei bijūninių tulpių. Banguoti žiedlapiai, sodrūs atspalviai ir neįprastos formos parką pavertė gyvu Renesanso paveikslu. Pasak festivalio rengėjų, šis, kad ir permainingas pavasaris, visgi leido gėlėms subrandinti itin didelius, ryškius ir ilgiau išsilaikančius žiedus.
„Būtent dabar galima pamatyti pačias įspūdingiausias tulpių veisles, kurios žavi savo prabanga ir formomis. Parkas kas rytą atrodo vis kitaip, todėl šios savaitės yra pačios gražiausios viso sezono metu“, – sako festivalio organizatoriai.
Duoklė Renesanso šedevrams ir literatūrai
Tarp milijonų žiedų lankytojų laukia ne tik gėlių kompozicijos, bet ir įvairios kultūrinės bei pramoginės patirtys visai šeimai. Vienu svarbiausių festivalio akcentų tapo įspūdinga pirmosios spausdintos lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ – interpretacija. Milžiniška knygos instaliacija primena apie vieną svarbiausių Lietuvos Renesanso darbų bei kviečia prisiminti lietuviško rašto, švietimo ir literatūros svarbą.
Festivalyje taip pat galima išvysti gyvuosius paveikslus tarp tulpių, Renesanso išradimų ekspoziciją, amatininkų dirbtuves, edukacijas vaikams bei įvairias istorines pramogas visai šeimai.
Pakruojo dvaras kviečia pažadinti savyje Venerą
Pakruojo dvaras šį pavasarį kviečia pažadinti savyje meilės ir grožio deivę Venerą. Įkvėpta garsiojo Botičelio paveikslo „Veneros gimimas“, dvaro komanda sukūrė instaliaciją, kurioje kiekvienas norintis gali įsiamžinti ir tapti Renesanso šedevro dalimi.
Tarp milijonų žiedų lankytojų taip pat laukia, amatininkų dirbtuvės, dvaro ūkis, fotosesijų erdvės, kviečiančios sustoti, pasimėgauti pavasariu ir skirti laiko sau. Organizatoriai primena – tulpių žydėjimo kulminacija truks neilgai, todėl norintys išvysti parką pačiame gražume kviečiami apsilankyti artimiausiomis dienomis.
