Prieš skubant į gamtą – visos taisyklės vienoje vietoje: štai už ką galima „užsidirbti“ baudą

Taisyklės miške
Lankymasis. Visuomenei leidžiama lankytis visuose miškuose, išskyrus rezervatus, specialios paskirties teritorijas (pvz., pasienio, karinius objektus) ir kitus miškus, kuriuose draudžiamas arba ribojamas lankymasis. Taip pat laikinai apribojamas lankymasis miško plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės, kai teritorijos pažymėtos informaciniais (įspėjamaisiais) ženklais arba aptvertos aiškiai matomomis „Stop“ juostomis.
Grybavimas ir uogavimas. Grybauti, rinkti vaisius, vaistažoles ir vaistinę žaliavą leidžiama visuose miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose lankymasis yra laikinai apribotas.
Jodinėjimas. Jodinėti leidžiama tik miško keliais ir specialiai įrengtais takais.
Važiavimas dviračiu. Važiuoti dviračiu leidžiama miško keliais ir takais, negadinant jų dangos ir savo veiksmais netrukdant pėstiesiems.
Apsistojimas. Apsistoti leidžiama tik poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse ar kituose rekreaciniuose objektuose.
Važiavimas keturračiais ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis. Važinėti po mišką motorinėmis transporto priemonėmis galima tik keliais.
Renginiai. Renginius miške organizuoti leidžiama tik gavus VMU rašytinį leidimą. Jeigu organizuojamo renginio vieta yra saugomoje teritorijoje, būtina gautą VMU leidimą suderinti su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.
Automobilių statymas. Automobilius leidžiama palikti tik stovėjimo aikštelėse arba kelio pakraštyje, neužkertant kelio eismui ir nepažeidžiant miško paklotės. Gaisrų prevencijai svarbu naudoti techniškai tvarkingas transporto priemones.
Miške draudžiama
Ugnis. Draudžiama kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus tam skirtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes. Taip pat privaloma nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus jį kūrenti, užpilti vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenti. Laužui susikurti galima panaudoti tik šakas ir žabus arba prie poilsiavietės paliktas tam skirtas malkas.
Augalija. Draudžiama kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, augalus ir grybus, ardyti miško paklotę.
Gyvūnija. Draudžiama gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus).
Infrastruktūra. Draudžiama gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiavietes ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius.
Gyvūnų vedžiojimas. Draudžiama miške paleisti šunį be antsnukio (antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio).
Triukšmas. Draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti gyvūnus ir kitų lankytojų poilsį.
Transportas. Draudžiama miške plauti transporto priemones.
Šiukšlinimas. Draudžiama teršti ar šiukšlinti mišką.
VMU, prižiūrėdama valstybės patikėjimo teise jai perduotus valdyti miškus, saugo juos nuo neteisėtos veiklos. Savavališkas medžių ar krūmų kirtimas, jų naikinimas ar žalojimas, išvirtusių ar nudžiūvusių medžių pasisavinimas, taip pat lankymosi miške taisyklių pažeidimai laikomi administraciniais nusižengimais. Už juos taikomos baudos ir kitos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.
Keturračių daroma žala: ką svarbu žinoti kiekvienam vairuotojui
Šiltuoju sezonu miškininkai susiduria su keturračių ir kitų motorinių transporto priemonių daroma žala miško paklotei. Miške šiomis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik keliais, draudžiama – kvartalinėmis linijomis, proskynomis, elektros linijų trasomis, raistais, priešgaisrinėmis juostomis, miško paklote ir pažintiniais takais. Todėl miškininkai šių transporto priemonių vairuotojus ragina iš anksto ir atsakingai planuoti kelionių maršrutus bei įvertinti pasirinktas važiavimo vietas.
Keturračių nuoma ar organizuoti važiavimai miške galimi tik gavus miško valdytojo leidimą. Šių transporto priemonių nuomotojai privalo informuoti klientus apie taisykles, o už jų nesilaikymą taikoma atsakomybė tiek paslaugos teikėjams, tiek transporto priemonių nuomininkams.
Neatsakingas važinėjimas bekele daro ilgalaikę žalą – pažeidžia dirvožemį, naikina augaliją, trikdo laukinius gyvūnus. Miško keliai skirti visiems lankytojams, todėl svarbu gerbti aplinką ir kitus poilsiautojus.
Pažeidimai fiksuojami, naudojant mobilios vaizdo stebėjimo kameros bei reidų metu, o nustačius pažeidėjus informacija perduodama policijai. Taisyklių pažeidimai laikomi administraciniais nusižengimais ir užtraukia baudas.
Šiukšlės miške: žala, kuri grįžta bumerangu
Miškuose paliekamos atliekos daro tiesioginę žalą ekosistemoms – kenkia gyvūnams, augalams ir teršia aplinką. Didėjantis šiukšlių kiekis taip pat apsunkina miškininkų darbą, nes jų tvarkymui skiriama vis daugiau laiko ir išteklių.
Šiukšlindami žmonės kenkia ir patys sau – irdamos atliekos išskiria kenksmingas medžiagas, kurios patenka į dirvožemį ir vandenį. Be to, miške paliktos atliekos gali tapti gaisrų židiniais, o gaisrų metu pasklidę nuodingi dūmai – kenkti aplinkinių vietovių gyventojams.
Už aplinkos teršimą taikoma administracinė atsakomybė – baudos priklauso nuo atliekų kiekio, pavojingumo ir teritorijos statuso. Pažeidimus fiksuoja miškininkai ir Valstybinių miškų apsaugos pareigūnai, bendradarbiaujama su Aplinkos apsaugos departamentu.
Didelio masto ar sistemingai daromi pažeidimai gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę.
Ką daryti pastebėjus pažeidimus?
Pastebėjus įtartiną atliekų vežimą į mišką ar jų išmetimą, taip pat – ne miško keliais važinėjančius keturračius ar kitas motorines transporto priemones, miškininkai ragina apie pažeidimus nedelsiant informuoti atsakingas institucijas.
Pastebėjus pažeidėjus, būtina nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 arba atitinkamoje vietovėje dirbantiems VMU regioninio padalinio specialistams – kuo greičiau perduodama informacija, tuo didesnė tikimybė juos nustatyti. Esant galimybei, prašoma nufotografuoti ar nufilmuoti pažeidimą, įsidėmėti transporto priemonės numerius, spalvą ir kitas svarbias detales.
Apie miške rastas atliekas galima pranešti artimiausiam VMU regioniniam padaliniui arba užregistruoti atvejį platformoje „Tvarkau Lietuvą“.