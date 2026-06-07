Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių: specialistai paaiškino – kalta radiacija

Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausu kelyje į Palangą ties Normantų gyvenviete, ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti kelios priežastys. Viena jų – šalta ir saulėta žiema.
Kaip naujienų portalui VE.lt sakė Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis, po žiemos patikrinus miškus ir pakelėse augančius medžius, iš tiesų nustatyta, kad šiemet ruduojančių spygliuočių yra gerokai daugiau nei ankstesniais metais.
„Darome prielaidą, kad pakelėse ruduojantys medžiai yra nukentėję nuo druskos, kuri šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Važiuodami regioniniais keliais taip pat pastebime, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvorų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino.Nesakyčiau, kad tai būtų kokie kenkėjai ar medžių liga“, – priežastis vardijo T. Zaleckis.
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Jis taip pat pažymėjo, kad pušis – gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti.
„Jei matome pavienes nurudavusias šakas, jaudintis nereikia – medis atsigaus, jei medį numarino didžiulis kiekis druskos, jį teks šalinti, nes druska sukelia negrįžtamus pažeidimus“, – pastebėjo Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas.
T. Zaleckis sako, kad nudžiūvusius pakelių medžius šalina kelių priežiūros tarnyba, urėdijos specialistai rūpinasi medžiais miškuose.
„Šį pavasarį tikrinome medžius kovo mėnesį, valstybiniuose miškuose situacija nėra sudėtinga. Kalbu ne tik apie nudžiūvusius, bet ir audrų išvartytus medžius. Parudavusių medžių šalikelėse yra žymiai daugiau, bet jie nėra sergantys, tik pažeisti aplinkos sąlygų“, – konstatavo specialistas.
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