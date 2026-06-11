Laidos vedėja Rosita Paulauskaitė kalbino UAB „Dzūkijos mediena“ direktoriaus pavaduotoją Tomą Glavinską bei UAB „Lorem“ direktorių Danių Benevičių, kurie pasidalijo savo profesine patirtimi ir atskleidė, kaip šios sritys atrodo iš tikrųjų.
Kalbėdamas apie miškininkystę Tomas Glavinskas pabrėžė, kad visuomenė dažnai mato tik galutinį rezultatą – kertamą medį, tačiau nemato ilgo ir sudėtingo proceso, kuris vyksta iki tol.
„Reikalai prasideda dar neatvažiavus į mišką. Viskas prasideda nuo miško inventorizavimo, projektavimo darbų, derinimų su institucijomis ir leidimų gavimo. Tai nėra taip, kad tau atrodo reikia ir jau tu taip gali eiti ir padaryti“, – laidoje pasakojo T. Glavinskas.
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Anot jo, šiuolaikinis miškininkas privalo išmanyti ne tik miškotvarką, bet ir teisę, ekologiją, gamtosaugą bei nuolat sekti besikeičiančius teisės aktus.
„Taisyklės dažnai keičiasi. Turi sekti teisės aktus, miško kirtimo taisykles, žinoti saugomų teritorijų apribojimus ir viso to laikytis“, – sakė pašnekovas.
Jis neslėpė, kad darbe netrūksta atsakomybės ir įtampos, tačiau tikras miškininkas pirmiausia galvoja apie miško ateitį.
„Atsakomybė yra ne tik prieš žmones ar klientus, bet ir prieš patį mišką. Miškininkas myli tą mišką, todėl nori viską padaryti teisingai ir kad miškui nuo to būtų tik geriau“, – kalbėjo T. Glavinskas.
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Paklaustas apie visuomenėje dažnai pasitaikančius kaltinimus dėl miškų kirtimo, jis atsakė nedviprasmiškai
„Nenorim iškirsti Lietuvos miškų. Norim, kad miškų būklė gerėtų.“
Pašnekovas taip pat įsitikinęs, kad ši profesija neatsiejama nuo vidinio pašaukimo.
„Jeigu myli mišką ir stengiesi, tikrai gali padaryti karjerą. Nesvarbu, ar esi vairuotojas, ar miškininkas, ar projektuotojas“, – teigė jis.
Antroje laidos dalyje dėmesys buvo skirtas darbui užsienyje. UAB „Lorem“ direktorius Danius Benevičius pripažino, kad mitas apie „vergovę užsienyje“ vis dar gyvas, tačiau dažniausiai jis kyla iš netinkamai pasirinktų darbdavių ar nepatikrintų darbo pasiūlymų.
„Taip, toks mitas vis dar yra likęs. Žmonės galvoja, kad išvykę į užsienį turės vergauti. Tačiau tinkamai pasirinktas darbdavys ir partneris tą mitą labai greitai paneigia“, – sakė D. Benevičius.
Pasak jo, vien atlyginimo dydis neparodo tikrosios darbo pasiūlymo vertės. Ne mažiau svarbios gyvenimo sąlygos, socialinės garantijos ir darbdavio požiūris į darbuotoją.
„Daug kas pamato tik siūlomą atlyginimą, tačiau labai svarbu, kur gyvensi, kokios bus darbo sąlygos ir ar bus laikomasi visų įsipareigojimų darbuotojui“, – pabrėžė pašnekovas.
D. Benevičius pasakojo, kad jo vadovaujama įmonė kruopščiai tikrina užsienio partnerius, lankosi jų darbo vietose ir tik tada siūlo pozicijas darbuotojams.
„Mes patys vykstame pas partnerius ir įsitikiname, ar viskas atitinka tai, ką jie žada. Labai svarbu neapgauti darbuotojo ir nepagražinti realių darbo sąlygų“, – teigė jis.
Pašnekovas atkreipė dėmesį ir į dažnai pamirštamą mokesčių bei socialinių garantijų klausimą.
„Žmogus turi domėtis ne tik atlyginimu. Reikia įsitikinti, kad mokesčiai mokami legaliai, kad bus socialinės garantijos, atostoginiai ir visos kitos darbuotojui priklausančios teisės“, – kalbėjo D. Benevičius.
Laidos pabaigoje jis pabrėžė, kad geras rezultatas pasiekiamas tuomet, kai darbdavys rūpinasi darbuotoju ne tik prieš išvykimą, bet ir viso darbo laikotarpiu.
„Jei darbdavys tinkamai pasirūpina darbuotoju, suranda patikimus partnerius ir jo nepalieka vieno, abi pusės dirba ilgai, sėkmingai ir užsidirba“, – sakė UAB „Lorem“ direktorius.
Ši „Noriu dirbti“ laida dar kartą priminė, kad už stereotipų dažnai slypi visai kitokia realybė – miškininkystė yra atsakingas darbas, skirtas miškų išsaugojimui, o darbas užsienyje gali būti saugus ir perspektyvus, jei pasirenkami patikimi partneriai ir skiriama dėmesio visoms darbo sąlygoms.