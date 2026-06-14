GamtaFlora

Vilniuje dabar galima rasti ypatingą augalą: jo žiedų tenka laukti 12 metų, o jie – ypatingi spąstai

2026 m. birželio 14 d. 15:35
Lrytas.lt
Verkių regioniniame parke, prie Balsio ežero, šiuo metu žydi ypatingas augalas – plačialapė klumpaitė. Ji – Europos didžiažiedė orchidėja ir vienas rečiausių žemyno augalų, skelbia Verkių-Pavilnių regioninis parkas.
Daugiau nuotraukų (2)
„Šių aukso geltonumo klumpelės formos žiedų laukiama mažiausiai 12 metų. O kad augalas apskritai išdygtų – sėkloms reikia 6–10 metų. Kai pagaliau sužydi – grožėtis galima vos kelias savaites per visus metus.
Bet štai kas įdomiausia: klumpės formos žiedas yra spąstai. Vabzdys, patekęs vidun, nuslysta žemyn ir negali išlipti tuo pačiu keliu – tik surinkęs žiedadulkes randa išeitį. Ir iš klaidų nesimoko: keliauja tiesiai į kitą žiedą. Taip ši orchidėja apdulkinama.
Verkių parke ši orchidėja – viena didžiausių plačialapės klumpaitės populiacijų Europoje. Rūšis saugoma pagal Lietuvos raudonąją knygą, ES Buveinių direktyvą ir CITES konvenciją“, – skelbė parkas.
Specialistai taip pat primena, kad augalo augavietė aptverta neveltui – prašoma juo pasigrožėti nuo tako, nelaužyti ir juolab nekasti.
Kaip anksčiau rašė Valstybinių saugomų teritorijų tarnyba (VSTT), šis augalas įsirėžia į atmintį ne tik dėl neįprasto žiedo, primenančio mažą klumpę, bet ir dėl spalvų įvairovės, kuri ir privilioja vabzdžius.
Susiję straipsniai
Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių: specialistai paaiškino – kalta radiacija

Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių: specialistai paaiškino – kalta radiacija

Žiedų jūra Kaune skleidžiasi visu gražumu: pirmą kartą stebins ir specialus festivalis

Žiedų jūra Kaune skleidžiasi visu gražumu: pirmą kartą stebins ir specialus festivalis

Miškininkas paneigė populiarų mitą: „Nenorim iškirsti Lietuvos miškų“

Miškininkas paneigė populiarų mitą: „Nenorim iškirsti Lietuvos miškų“ (1)

Klumpaitės žiedai stambūs, auga po vieną ar net tris, stiebo viršūnėje. Išoriniai apyžiedžio lapeliai tamsiai rausvai rudi. Lūpa didelė, geltona, pūslės pavidalo. Žiedai dideli ir labai puošnūs. Plačialapė klumpaitė – viena iš populiariai vadinamų lietuviškų orchidėjų.
Augalas pasiekia iki 50 cm aukštį su šliaužiančiu šakniastiebiu, apaugusiu žvyniškais lapeliais. Stiebas ir lapai apaugę tankiais plaukeliais. Žydi gegužės – birželio mėn. Sėklos labai smulkios, jas išnešioja vėjas. Auga lapuočių ir mišriuose miškuose. Mėgsta kalkingus dirvožemius.
Lietuvoje gana reta rūšis. Plačialapės klumpaitės labiausiai nyksta dėl netinkamo miškų ūkinio naudojimo – intensyvių kirtimų ir vienarūšių spygliuočių medynų formavimo. Rūšį nepalankiai veikia tankūs krūmynai. Kai kuriose vietovėse augalus tiesiogiai naikina žmonės juos iškasdami.
Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro gamtosaugos ekspertės Dalytės Matulevičiūtės, nereikėtų turėti iliuzijų, kad įmanoma auginti plačialapę klumpaitę prie namų.
Žmonių bandymai išsikasti augalą ir pasisodinti gėlyne baigiasi nesėkme, nes sudaryti plačialapei klumpaitei tinkamas augimo sąlygas yra praktiškai neįmanoma. Jai augti reikalingas ne tik savitas dirvožemis ir apšvietimas, bet ir sąveika su mikoriziniais grybais bei kitomis rūšimis.
augalasorchidėjosVerkių regioninis parkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.