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Druskininkai paskelbti 2026 metų Europos medžių miestu

2026 m. birželio 16 d. 16:00
Europos arboristų taryba (EAC) Druskininkus paskelbė 2026 metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį į arboristiką skiriamas apdovanojimas savivaldybei įteiktas Vilniuje vykusioje EAC metinėje generalinėje asamblėjoje.
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„Esame pirmasis tokio pripažinimo sulaukęs Lietuvos miestas. Labai tuo didžiuojamės, džiaugiamės ir dėkojame šauniai savivaldybės specialistų komandai, profesionaliai ir nuoširdžiai besirūpinančiai kiekvienu medžiu“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertai ir Lietuvos arboristų asociacija. Europos arboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatyti Vilnius ir Kaunas.
Europos medžių miesto (ECOT) apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti arboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos arboristų tarybos posėdyje Vokietijoje.
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Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savo požiūriu bei tikslais. „Miestas nesiekia didelių skaičių: jis sodina tiek medžių, kiek gali prižiūrėti laikydamasis aukštų standartų — tai apgalvota, atsakinga filosofija“, – teigiama ECOT pranešime.
Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kuriuo pagerbiami miestai, kurie, tvarkydami savo miesto medžius, demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus, bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas.
Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.
medžiaiSavivaldybėDruskininkai

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