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Kauno Dainų slėnyje žaibas perskrodė medį: sužalotas žmogus

2026 m. liepos 10 d. 15:30
Ketvirtadienį Kaune į medį trenkus žaibui, nukentėjo žmogus. „Liepos 9 d. žaibas trenkė į medį Kauno Dainų slėnyje. Sužalotas jaunas žmogus. Iškviesta greitoji pagalba“, – penktadienio popietę anonimiškai pranešta naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“.
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Skaitytojas taip pat pasidalijo žaibo perskrosto medžio nuotrauka.
Nors nelaimės aplinkybės lieka neaiškios, informaciją apie sužalotą asmenį patvirtino Marijampolės teritorinio skyriaus gydytojas, atliekantis Greitosios medicinos pagalbos brigadų valdymo skyriaus vadovo funkcijas Rokas Tuminauskas.
„Taip, toks įvykis vakar įvyko, pacientas stabilios būklės pristatytas į Kauno klinikas“, – komentavo jis.
Daugiau detalių apie incidentą kol kas nepateikiama.
žaibasKaunasDainų slėnis
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