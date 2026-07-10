Kauno Dainų slėnyje žaibas perskrodė medį: sužalotas žmogus

Skaitytojas taip pat pasidalijo žaibo perskrosto medžio nuotrauka.
Nors nelaimės aplinkybės lieka neaiškios, informaciją apie sužalotą asmenį patvirtino Marijampolės teritorinio skyriaus gydytojas, atliekantis Greitosios medicinos pagalbos brigadų valdymo skyriaus vadovo funkcijas Rokas Tuminauskas.
„Taip, toks įvykis vakar įvyko, pacientas stabilios būklės pristatytas į Kauno klinikas“, – komentavo jis.
Daugiau detalių apie incidentą kol kas nepateikiama.
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