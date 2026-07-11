Vilniaus savivaldybė ramina aktyvistus: iškirstus medžius žada atsodinti

Praėjusią savaitę šalia sostinės savivaldybės pastato keli šimtai aktyvistų surengė protestą, kuriuo išreiškė nepritarimą minėtose Neries krantinės vietose plėtoti intensyvią infrastruktūrą – statyti irklavimo bazę, garažus, hidrotechninius statinius, įrengti naujus privažiavimus prie upės bei automobilių stovėjimo aikštelę.
Taip pat aktyvistai prieštaravo ir savivaldybės projektuose numatytam 327 brandžių medžių, iš kurių apie 200 yra saugotini, pašalinimui, dalies pakrantės betonavimui.
Kaip anksčiau skelbė protesto organizatoriai – ekologiniai ir klimato judėjimai „Fridays for Future Lietuva“ ir „Extinction rebellion Lietuva“, Žirmūnų ir Vingio parko teritorijos pagal 2015 m. patvirtintą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą numatytos kaip viešos gamtinės rekreacinės erdvės, skirtos poilsiui, pažinimui bei aktyviam laisvalaikiui gamtoje.
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Protesto dalyviai tikino, jog žaliąsias rekreacines erdves pavertus techninės infrastruktūros zonomis iš esmės keistųsi Neries pakrantės charakteris.
Vis tik Lietuvos irklavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai išreiškė palaikymą šiems projektams argumentuodami, esą šaliai tokio tipo profesionalaus sporto infrastruktūra yra gyvybiškai reikalinga.
Savivaldybė: esame suinteresuoti, kad žaliųjų plotų nemažėtų
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai Eltai sakė, jog iš pradžių Žirmūnų irklavimo bazė turėjo užimti didesnę teritoriją negu yra numatyta dabar. Siekiant sumažinti statybų intervenciją į gamtinę pakrantės aplinką, projekto planas esą buvo pakoreguotas.
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„Dar 2014 m. parengtame detaliajame plane Žirmūnų irklavimo bazei numatyta teritorija apėmė didesnį sklypą nei tik buvusių „Grindos“ statinių vietoje. Kitaip tariant, teritorijų planavimo dokumentuose buvo numatyta didesnė intervencija į gamtinę aplinką“, – atsakyme nurodė Vilniaus miesto savivaldybė.
„Architektūrinį konkursą laimėjus „Aketuri architektai“ pasiūlytai idėjai, kuri grįsta mažesne intervencija į gamtinę aplinką nei numatė dokumentai, inicijuotas detaliojo plano koregavimas – užstatymo zona buvo paslinkta piečiau, taip išsaugant dalį brandžių medžių masyvo“, – akcentuojama savivaldybės atsakyme.
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, įgyvendinant projektą dalies ten augančių medžių šalinimas bus neišvengiamas, tačiau žadama organizuoti teritorijos atželdinimo darbus.
„Norint sutvarkyti apleistą teritoriją ir ją įveiklinti, deja, neišvengiamai teks šalinti dalį esamų želdinių, tačiau pastačius Žirmūnų irklavimo bazę numatytas papildomas želdinimas tiek pačioje teritorijoje, tiek šalia jos“, – teigė savivaldybės atstovai.
„Esame suinteresuoti, kad žaliųjų plotų nemažėtų. Šiuo metu sklype yra 557 medžiai, dalis jų invazinių rūšių, o dėl teritorijos apleistumo formuojasi sąžalynai. Vietoje preliminariai planuojamų šalinti daugiau nei 300 medžių, planuojama pasodinti apie 100 ąžuolų, beržų, klevų, pušų ir vaismedžių bei dar apie 3,4 tūkst. žemaūgių spygliuočių bei lapuočių krūmų. Įvairiais daugiamečiais augalais bus apželdinta apie 370 m2 sklypo ploto, papildomai apie 2,5 tūkst. įvairių augalų numatyta pasodinti pakrantėje“, – pabrėžė Vilniaus miesto savivaldybė.
Taip pat pranešama, kad šiuo metu atliekama techninė Žirmūnų irklavimo bazės projekto ekspertizė bei pradedamas vertinti galimas poveikis aplinkai.
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