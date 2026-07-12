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Palangos meras pasidalino, kas vyksta pajūryje: to kurorte seniai neteko matyti

2026 m. liepos 12 d. 12:11
Lrytas.lt
Palangos meras Šarūnas Vaitkus socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino žinia, kaip šiuo metu atrodo kurorto paplūdimys.
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Baltijos jūros bangos į krantą išmetė seniai matytą kiekį jūros dumblių, kuriuos Palangos komunalinio ūkio komanda ketina suspėti pašalinti per artimiausias kelias dienas.
„Nuo pat ankstyvo ryto Palangos komunalinio ūkio komanda darbuojasi paplūdimiuose – valo jūros į krantą išmestus dumblius.
Įmonės vadovas Gediminas Valinevičius sako, kad tokio kiekio seniai neteko matyti.

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Dar nemažai dumblių yra jūroje, todėl tikėtina, kad artimiausiomis dienomis bangos jų išmes dar daugiau. Visam paplūdimiui sutvarkyti prireiks mažiausiai trijų dienų.
Komunalininkai dirbs nuo ankstyvo ryto ir rytoj, ir poryt – tiek, kiek reikės, kad Palangos paplūdimiai būtų švarūs ir jaukūs.
Tokia jau mūsų mylima jūra – kartais rami, kartais su charakteriu.
Nuoširdus ačiū Palangos komunalinio ūkio žmonėms – tikrosioms mūsų pajūrio bitutėms.
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Jūsų darbas dažnai lieka nepastebėtas, tačiau jis yra nepaprastai svarbus“, – socialiniame tinkle rašė Palangos meras Š. Vaitkus.
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