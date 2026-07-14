Lietuvos pajūrio gyventojai to dar nebuvo matę: paaiškino, kas vyksta ir kokių veiksmų ėmėsi

Kai kurie pajūrio gyventojai teigė, kad tokio kiekio dumblių kurorte nėra regėję. Pasak kurorto mero Šarūno Vaitkaus, ant smėlio susikaupusius dumblius šalina speciali technika, tačiau darbas užtruks.
„Dar nemažai dumblių yra jūroje, todėl tikėtina, kad artimiausiomis dienomis bangos jų išmes dar daugiau. Visam paplūdimiui sutvarkyti prireiks mažiausiai trijų dienų“, – pirmadienį feisbuke paskelbė Š. Vaitkus.
Tuo metu Klaipėdoje didžiausi dumblių kiekiai, pasak vietos gelbėtojų vadovo Aleksandro Siakki, buvo fiksuojami penktadienį, o šios savaitės pradžioje pati jūra didžiąją dalį jų susigrąžino atgal.
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„Pati gamta išsivalo“, – naujienų portalui VE.lt sakė A. Siakki.
Savivaldybės įmonė „Klaipėdos paplūdimiai“ „Facebook“ paskyroje aiškino, kad dumbliai krante atsiranda dėl orų sąlygų, jų kiekis ir vieta kinta.
„Situaciją Klaipėdos paplūdimiuose nuolat stebime. Dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų – vėjo krypties, bangavimo ir srovių, todėl jų kiekis bei vietos nuolat keičiasi – vienose paplūdimio vietose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą.
Šiuo metu sprendimas dėl mechaninio dumblių surinkimo dar nėra priimtas, nes situacija yra nuolat vertinama. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai“, – skelbė įmonė.
Antradienį priešpiet į redakciją paskambinęs A. Siakki patikslino, kad šiandien prie Melnragės molo – daug dumblių.
„Ten viską sunešė vėjas“, – sakė įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ gelbėtojų vadovas.
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