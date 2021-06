Naktį tropine vadinti galima, jei vėsiausiomis nakties valandomis oro temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių. Iki šiol šilčiausia naktis Lietuvoje registruota 2006 m. liepos 8 d. Nidoje, kuomet oro temperatūra žemiausiai nukrito tik iki 24,4 laipsnių.

Ar tropinės naktys Lietuvoje dažnos ir kur jos dažniausios?

Tropinės naktys Lietuvoje nėra dažnas reiškinys ir pasitaiko ne kiekvienais metais, vidutiniškai per metus Lietuvoje būna 0,7 arba apytiksliai vos viena tokia naktis. Daugiausiai tropinių naktų būna Lietuvos pajūryje (Klaipėdoje vidutiniškai 1,4 nakties per metus), o jų gausa dėl specifinių mikroklimatinių sąlygų, išsiskiria Kuršių nerija – čia vidutiniškai per metus registruojamos 4,6 (arba maždaug 5) tropinės naktys.

Mažiausiai tropinių naktų registruojama Žemaičių aukštumoje. Būna metų, kurie išsiskiria tokių naktų gausa (pvz. Nidoje 2010 m. registruota 17 tropinių naktų), o kai kuriais metais tropinių naktų Lietuvoje visai nebūna.

Ar kintant klimatui tropinės naktys dažnėja?

Iki XX a. paskutinio dešimtmečio apie tropines naktis Lietuvoje beveik nebuvo kalbama, nes paprasčiausiai tokių naktų buvo labai mažai. Jei analizuojamą 1961–2020 m. laikotarpį padalintume į dvi dalis (1961–1990 m. ir 1991–2020 m.) tai, pvz. Klaipėdoje per pirmąjį laikotarpį buvo registruotos vos dvi tropinės naktys, o per antrą – net 41 naktis!

Vilniuje per pirmąjį laikotarpį buvo vos vieni metai su viena tropine diena, o per antrąjį net 19 tropinių naktų. Panaši tropinių naktų gausėjimo tendencija stebima visoje Lietuvoje. Taigi, kintant klimatui, tropinių naktų skaičius Lietuvoje didėja.

Ar tropinės naktys pavojingos?

Kyla klausimas – tropinės naktys gerai ar blogai? Suprantama, jog leidžiant vasaros vakarus lauke šilta naktis yra privalumas. Tačiau tropinės naktys gali kelti ir nemažai pavojų. Didžiausi pavojai slypi, kai karštos dienos metu oras smarkiai įkaista (temperatūra pakyla aukščiau 30 laipsnių), o naktį nespėja atvėsti.

Dėl to neatvėsta ir nekondicionuojamos gyvenamosios patalpos. Tai gali kelti pavojų žmonių sveikatai, ypač vyresniems bei širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms.

Nepaisant to, jog tropinių naktų daugiausiai Kuršių nerijoje, jos gal net pavojingesnės yra didžiuosiuose miestuose. Kuršių nerijoje dėl gausesnės žalumos švaresnis ir gaivesnis oras, ne tokios karštos dienos.