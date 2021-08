Klaipėdos rajone – stichinė liūtis: per mažiau nei dvi paras iškrito mėnesio kritulių norma

Šiandienos naktį atvėso iki 10–15 laipsnių. Per dieną ir naktį šiaurės vakariniuose rajonuose iškrito ir gausus lietus. Vėžaičiuose pasiektas net stichinio lietaus kriterijus (per mažiau nei 12 val. iškrito 52,4 mm). Per 36 val. ten iškrito net 93,4 mm kritulių t.y. viso rugpjūčio mėnesio norma!

Kadangi lietus dar ir šiandien tose vietovėse slenka, todėl skaičiai tebeauga. Žemėlapyje kritulių kiekis už 24 val. laikotarpį.

Daugiausia per nurodytą laikotarpį palijo Vėžaičiuose (71,5 mm) ir Plungėje (59,9 mm). Gausiau palyta taip pat Skuode, Kretingoje ir Telšiuose (30–40 mm), o N.Akmenėje, Palangoje, Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Rietave sulaukta tarp 10–22 mm.

Didesnėje šalies dalyje kritulių neužfiksuota arba iškrito vos keletas lašų (<0,5 mm). Artimiausiu metu ir toliau daugiausia kritulių sulauks Vakarų Lietuva.

Sinoptikai praneša, kad kol kas nepavyks sulaukti ir šiltesnių dienų. Penktadienio naktį debesys šiek tiek suplonės, bet dangus visai neišgiedrės.

Pietvakarių vėjas didesnėje šalies dalyje aprims, tik vakariniame šalies pakraštyje išliks stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15 m/sek. Paryčiais oras atvės iki 10-14, pajūryje laikysis 15-17 laipsnių šiluma.

Penktadienio dieną orus lems besitraukiančio ciklono pakraštys. Debesys vėl tankės, įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Pūs stiprokas pietvakarių vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 m/sek. Termometrai įdienojus rodys 18-22 laipsnių šilumą.