Specialistai apžvelgė Mykolinių orus: ar jau galima spėti, kokia bus žiema?

Be to, iš kurios pusės per Mykolines vėjas „atbėga“, toks bus dažnesnis ir žiemą. Giedra per šią dieną žada itin šaltą žiemą (Libertas Klimka, Tradicinių kalendorinių švenčių semantika, 2009).

LHMT specialistai pabandė patikrinti, ar šis spėjimas tvirtinasi XXI-ame amžiuje, ar vykstanti sparti klimato kaita sugriovė šį senolių pastebėjimą.

Specialistai pasirinko vieną tikrą žiemą: 2010/11 m., kai vidutinė žiemos oro temperatūra buvo -5,7 laipsnio ir 2019/20 m. žiemą, kai visos žiemos ir visų mėnesių vidutinė oro temperatūra buvo teigiama, nebuvo susidariusi sniego danga, paprastai tariant – žiemos nebuvo.

2019/20 metų žiema buvo pati šilčiausia nuo 1961 m. – vidutinė oro temperatūra siekė 2,6 laipsnio, o žemiausia visos žiemos temperatūra -8,9 laipsnio (Rokiškis, vasario 5 d.). 2019 m. rugsėjo 29 d. rytmetį pūtė nestiprus pietų, pietvakarių vėjas, kas ir pranašavo šiltą žiemą. Saulė šią dieną švietė trumpai, nuo keliolikos minučių iki 2 su puse valandos, taigi, Saulė šalčių taip pat nepranašavo.

2010 m. rugsėjo 29 d. rytą pūtė vidutinio stiprumo šiaurės, šiaurės rytų vėjai – ne veltui: 2010/11 metų žiema buvo šalta, žemiausia oro temperatūra nukrito iki -30,2 laipsnio (Varėna, sausio 25 d.), o sniego danga, susidariusi lapkričio pabaigoje, nutirpo tik įpusėjus kovui. Saulė visą dieną švietė pajūryje, pusę dienos šiaurinėje dalyje, likusioje dalyje nešvietė visai.

Tačiau temperatūros didelių skirtumų tarp šių šalies dalių nebuvo, šalta buvo visoje Lietuvoje. Šį kartą spėjimas pagal Saulę pasitvirtino tik pajūryje ir iš dalies šiaurinėje dalyje.

Specialistai neabejoja, jog peržvelgus daugiau žiemų ir atitinkamų Mykolinių orus rastume ir pasitvirtinusių, ir nepasitvirtinusių ar iš dalies pasitvirtinusių spėjimų. Specialistai bando paspėlioti, kokią ateinančią žiemą mums žada 29-osios orų prognozė. Ir nepamirškim žiemą patikrinti, ar vis dar veikia ši senolių išmintis.

Rugsėjo 29-ąją bus debesuota su pragiedruliais, lietaus tikimybė maža. Vėjas pietryčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Žemiausia temperatūra naktį 4–9, vietomis 1–3, aukščiausia dieną 11–15 laipsnių šilumos.

Remiantis tokia rytdienos orų prognoze, žiemą sniego turėtų netrūkti, tačiau ji nebus labai šalta. Kita vertus, pietryčių vėjas žiemos metu nebūna šiltas ir dažnai lemia sausus orus, tad kokia bus ateinanti žiema paliekame galutinai nuspręsti jums. Rytoj stebėkite dangų ir pučiančio vėjo kryptį, o pasibaigus žiemai galėsite nuspręsti ar jūsų spėjimas, paremtas liaudiška išmintimi, buvo teisingas.